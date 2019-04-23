Экология

В Волгоградской области суд обязал чиновников заняться очисткой ливневок

Экология 23.04.2019 11:12
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23.04.2019 11:12


Камышинский городской суд обязал администрацию городского округа наладить нормальную и безопасную для окружающей среды работу ливневой канализации. Как сегодня рассказала “ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, иск к администрации предъявила прокуратура. Проведенная проверка показала, что на 12 водовыпусках ливневок  нет очистных сооружений. А это оборачивается  сбросом в  Волгу и речку Камышинку неочищенных сточных вод. По решению суда  на исправление ситуации  Камышинской администрации дан год.

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