«Взяли у Ленина»: депутаты-коммунисты Волгоградской облдумы осудили задержание однопартийца

Политика 23.04.2019 10:18
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23.04.2019 10:18
Сегодняшнее заседание Волгоградской областной думы пошло не по плану. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», депутат Алексей Буров пожаловался на задержание первого секретаря Калачевского райкома КПРФ, которое произошло вчера - в 149-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина. По словам нардепа, Виталий Шматков был задержан полицейскими во время возложения цветов к памятнику Ленина. «Продержали его больше часа якобы за проведение митинга. Но митинга не было, было возложение», - заявил Алексей Буров. Его поддержал коллега по фракции КПРФ Михаил Таранцов. «Это ЧП и его надо рассмотреть на думе», - сказал он. Председательствующий думы Сергей Горняков ответил, что этот вопрос не входит в компетенцию думы.
О том, что произошло накануне, рассказал информагентству первый секретарь Калачевского райкома КПРФ Виталий Шматков, он вместе с товарищами по партии по традиции 22 апреля пришел к памятнику Ленину, чтобы почтить память вождя в день его рождения. «Мы купили гвоздички, взяли красные флаги и в количестве примерно 10 человек возложили цветы к памятнику на площади Павших борцов в Калаче. Тут подошел полицейский и спросил, есть ли у нас санкция. Это несколько удивило, потому что это было обычное возложение цветов, нисколько не похожее на митинг или какую-то акцию. Мы приходим к памятнику Ленину во все памятные даты и раньше это вопросов правоохранителей не вызывало. В результате меня забрали в отдел, где я провел около часа. Меня опрашивал следователь, пришлось пройти процедуру снятия отпечатков пальцев, у меня даже сфотографировали подошвы обуви. После того, как был составлен протокол, меня отпустили»,- сообщил Виталий Шматков.
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