«Взяли у Ленина»: депутаты-коммунисты Волгоградской облдумы осудили задержание однопартийца





Сегодняшнее заседание Волгоградской областной думы пошло не по плану. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», депутат Алексей Буров пожаловался на задержание первого секретаря Калачевского райкома КПРФ, которое произошло вчера - в 149-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина. По словам нардепа, Виталий Шматков был задержан полицейскими во время возложения цветов к памятнику Ленина. «Продержали его больше часа якобы за проведение митинга. Но митинга не было, было возложение», - заявил Алексей Буров. Его поддержал коллега по фракции КПРФ Михаил Таранцов. «Это ЧП и его надо рассмотреть на думе», - сказал он. Председательствующий думы Сергей Горняков ответил, что этот вопрос не входит в компетенцию думы.