Экология

Сбежавшая от хозяина из Волгоградской области медведица переселилась под Санкт-Петербург

Экология 22.04.2019 18:58
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22.04.2019 18:58


Медведица, убежавшая от хозяина на минувшей неделе в Алексеевском районе,  перевезена в Ленинградскую область. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в региональном облкомприроды, новый дом зверь обрел  в  Российском карантинном центре диких животных "Велес" - единственном  учреждении страны, где содержатся животные, не приспособленные к жизни в естественных условиях.
Напомним, инцидент произошел 16 апреля, когда  полуторагодовалая медведица  убежала   с подворья   егеря  в станице Аржановской.  На ее поиски вышли вооруженные полицейские, но, к счастью, применять оружие не пришлось: к вечеру зверь вернулся домой.  По одной из версий, на воле медведицу могли  напугать  дикие кабаны.
Сейчас новой гостье "Велеса"  выделили один из самых просторных вольеров  и подобрали подходящий рацион.

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