Сбежавшая от хозяина из Волгоградской области медведица переселилась под Санкт-Петербург





Медведица, убежавшая от хозяина на минувшей неделе в Алексеевском районе, перевезена в Ленинградскую область. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в региональном облкомприроды, новый дом зверь обрел в Российском карантинном центре диких животных "Велес" - единственном учреждении страны, где содержатся животные, не приспособленные к жизни в естественных условиях.

Напомним, инцидент произошел 16 апреля, когда полуторагодовалая медведица убежала с подворья егеря в станице Аржановской. На ее поиски вышли вооруженные полицейские, но, к счастью, применять оружие не пришлось: к вечеру зверь вернулся домой. По одной из версий, на воле медведицу могли напугать дикие кабаны.

Сейчас новой гостье "Велеса" выделили один из самых просторных вольеров и подобрали подходящий рацион.



