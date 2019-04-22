Расследования

В Волгограде отправили в колонию вора-"газовика” из Калмыкии

Расследования 22.04.2019 17:34
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22.04.2019 17:34


К различным срокам заключения приговорили сегодня  преступную парочку, которая в Волгограде промышляла воровством у пенсионеров. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, злоумышленники проникали в дома под видом сотрудников газовой службы. Пока 29-летняя девушка отвлекала хозяев будто бы для проверки оборудования, ее сообщник, житель Калмыкии, похищал деньги.
Они действовали с апреля по июль прошлого года в Красноармейском, Кировском, и Дзержинском районах Волгограда и в селе Червленое Светлоярского района  Волгоградской области. Следствию известно о шести кражах. Добычей злоумышленников стали порядка 115 тысяч рублей. Свою вину на суде они полностью признали и возместили причиненный ущерб. 
Красноармейский районный суд приговорил мужчину  к 4 годам и 2 месяцам   колонии общего режима. Женщине предстоит провести в колонии 3 года. Правда,  она   получила отсрочку, пока ее 6-летнему  ребенку не исполнится 14 лет. Приговор в силу  не вступил и может быть обжалован. 

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