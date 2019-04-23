Экономика

Новоселам — ключи: сдан второй дом ЖК «Арбат»

Экономика 23.04.2019 08:59 Реклама
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23.04.2019 08:59


Застройщик жилого квартала «Арбат» ООО «ЦентрСтрой» получил разрешение на ввод в эксплуатацию второго дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, специалист в скором времени свяжется с собственниками квартир по вопросу передачи ключей счастливым новоселам.
Всего во втором 16-этажном доме – 172 квартиры, и в каждой открываются замечательные виды на Волгу, заволжские просторы, «танцующий» мост, Мамаев курган, стадион «Волгоград-Арена». В настоящий момент доступны основные планировки 1-, 2- и 3-комнатных квартир, однако выбор этажей уже ограничен.
Первый дом ЖК «Арбат» был сдан в конце 2016 года. Планируется строительство третьего дома, который сформирует окончательный вид квартала с досконально продуманным благоустройством внутреннего двора.

Жилой квартал «Арбат» расположен в историческом центре Волгограда на пересечении проспекта Ленина и улицы Бакинской. Архитектурно он продолжает славную традицию застройки центра города величественными высотками в стиле сталинского ампира. Комплекс предлагает своим жителям высокий уровень комфорта: просторные апартаменты, респектабельные холлы, подземный паркинг, консьерж-служба, закрытая территория, круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
 
Застройщик ООО «ЦентрСтрой». Проектная декларация на сайте http://арбат34.рф

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