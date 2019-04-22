Борьба с коррупцией

Брал «откаты» с премий: в Волгограде высокопоставленного офицера осудили за коррупцию в батальоне

Борьба с коррупцией 22.04.2019 13:45
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22.04.2019 13:45


Сегодня Волгоградский гарнизонный суд признал виновным в получении взятки, превышении должностных полномочий и подделке документов бывшего командира батальона 20-й отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа подполковника Юрия Шушкова. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102" из зала заседаний, высокопоставленный офицер, который находился под подпиской о невыезде, приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере более 1,5 миллиона рублей. У него конфискована сумма взятки и в отношении него будет действовать запрет на осуществление административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 3 года. Обвинение требовало лишения звания подполковника Юрия Шушкова, однако суд учел положительные характеристики офицера и его заслуги перед государством. 
По данным ФСБ России, факты превышения должностных полномочий и получения взятки в крупном размере сотрудниками Управления ФСБ России по Южному военному округу были установлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Согласно материалам дела, Шушков в корыстных целях начислил своим подчиненным завышенные денежные премии, предусмотренные приказом Министра обороны РФ "О дополнительных мерах по повышению использования фондов денежного довольствия военнослужащих и оплаты труда лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации". В дальнейшем в качестве «откатов» командир мотострелкового батальона получил от своих премированных подчиненных 360 тысяч рублей - он брал половину от выписанных премий. В течение 2018 года в отношении Шушкова и иных участников противоправных действий было возбуждено 15 уголовных дел.
В ходе следствия, а также на суде Шушков свою вину не признал. Он утверждал, что его оговорили. Однако суд счел его вину доказанной. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами. Офицер был взят под стражу в зале суда. 


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