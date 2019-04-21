В Волгограде снова случилось ДТП с маршруткой, пассажир в больнице

Происшествия 21.04.2019 10:36
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21.04.2019 10:36
Авария с участием маршрутки, в которой пострадала женщина, произошла минувшим вечером в Дзержинском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, около десяти часов вечера на улице Качинцев столкнулись маршрутное такси №3С и легковой автомобиль. В аварии травмы получила 47-летняя пассажирка маршрутки. Женщину госпитализировали в БСМП №25 с диагнозом сотрясением головного мозга. Другие обстоятельства ДТП уточняются.
Отметим, что это не единичный случай аварии с участие маршрутного такси на уходящей неделе. Так, в пятницу утром в Волжском при экстренном торможении микроавтобуса травмы получила 68-летняя женщина. К медикам за помощью она обратилась сама.
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