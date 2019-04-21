В Волгограде снова случилось ДТП с маршруткой, пассажир в больнице





Авария с участием маршрутки, в которой пострадала женщина, произошла минувшим вечером в Дзержинском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, около десяти часов вечера на улице Качинцев столкнулись маршрутное такси №3С и легковой автомобиль. В аварии травмы получила 47-летняя пассажирка маршрутки. Женщину госпитализировали в БСМП №25 с диагнозом сотрясением головного мозга. Другие обстоятельства ДТП уточняются.

Отметим, что это не единичный случай аварии с участие маршрутного такси на уходящей неделе. Так, в пятницу утром в Волжском при экстренном торможении микроавтобуса травмы получила 68-летняя женщина. К медикам за помощью она обратилась сама.