Общество 22.04.2019 10:09
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22.04.2019 10:09
Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области возместит ущерб, причиненный иномарке из-за дорожного дефекта. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области. ДТП случилось 19 июля на 31 километре дороги хутор Вертячий - хутор Степной Городищенского района Волгоградской области. «Мерседес Бенц Е250» наехал на разлом в дорожном покрытии, который возвышался над дорогой почти на 30 сантиметров. Проблемный участок при этом не был огорожен. Машина получила серьезные повреждения. Владельцу пришлось менять часть переднего бампера, передний левый подкрылок, защиту нижнего переднего бампера, подрамник передний, поддон, части глушителя, редуктор заднего моста и провести другой ремонт. Машину эвакуировали в сервисный центр прямо с места ДТП. Восстановление иномарки обошлось в солидную сумму – в 1 миллион 320 тысяч рублей. Еще немалые деньги пришлось потратить на судебную экспертизу, услуги оценщика, оплату услуг представителя. В конечном итоге «набежало» более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Арбитражный суд признал вину комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области в ненадлежащем содержании подведомственной дороги и решил взыскать с него требуемую сумму. Решение суда не вступило в законную силу.
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