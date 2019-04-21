Сыновья беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области пошли по судам

Общество 21.04.2019 09:23
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21.04.2019 09:23
Алексей и Николай Михеевы – сыновья беглого экс-депутата Госдумы Олега Михеева – пытаются через суд взыскать денежные средства с КПК "Диамант", учредителем которого является их отец. Как сообщает ИА «Высота 102», иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору Алексей и Николай подали в Центральный районный суд Волгограда. Как стало известно информагентству, оба заявления были возвращены заявителям в связи с тем, что они не подсудны данному суду. О том, какие суммы пытаются взыскать с кооператива отца братья-пайщики, неизвестно.
Напомним, что один из сыновей Олега Михеева – Алексей Михеев является депутатом Волгоградской областной думы, причем самым богатым. Отметим, что Михеев-младший сказочно разбогател в прошлом году. Так, за 2017 год Алексей Михеев задекларировал доход в сумме около 12 миллионов рублей, а уже в 2018 году он указал в декларации доход в сумме 78 миллионов рублей. Кроме того, он стал владельцем земельного участка, дома, семи нежилых помещений, в аренде у нардепа - дом площадью почти в 800 кв.м., еще – 3 земельных участка в аренде. Депутат облдумы имеет в собственности также несколько машин - Porsche Cayenne S, ВАЗ 21053, BMW 750LixDrive, VOLKSWAGEN TERAMONT и Газ 33021. Неплохо обстоят дела с доходами и у его супруги – она задекларировала доход в 20 миллионов рублей и стала самой богатой женой депутата облдумы.
"Высота 102" ранее сообщала, что проблемы у кооператива начались в середине января этого года, когда внезапно закрылись несколько офисов "Диаманта". В общественной организации "Кредитный правозащитник" заявили, что люди не могут дозвониться ни по одному из номеров кооператива, ни тем более, снять свои деньги. Кооператив предлагал делать вклады под 16-18% годовых и волгоградцы, среди которых было немало пенсионеров, несли сюда деньги. По мнению экспертов общественной организации, объем средств, вложенных пайщиками в кооператив, может достигать 1 млрд рублей. Так ли это на самом деле, выяснят следователи – в отношении кредитного кооператива "Диамант" возбуждено уголовное дело по статье 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества). Сообщалось, что в полицию уже поступило порядка 10 заявлений от вкладчиков этого КПК. А 12 апреля стало известно, что арбитражный суд Волгоградской области ввел в кредитном кооперативе "Диамант" процедуру наблюдения.
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