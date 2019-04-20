Волгоградский "Ротор" всухую проиграл "Армавиру" - 0:1

С начала игры гости заявили претензию на лидерство. Так, уже на 13 минуте полузащитник “Армавира” Игорь Падерин, забив мяч в ворота волгоградцев, открыл счет. После пропущенного мяча футболисты “Ротора” попытались исправить ситуацию на поле, но сделать это не получилось. Только на 39 минуте защитник волгоградцев Азат Байрыев забил ответный мяч в ворота “Армавира”, но гол засчитан не был. Мяч влетел в ворота уже после свистка судьи. Во втором тайме “Ротор” предпринял ряд атак на ворота соперника. На 70 минуте Камиль Муллин нанес опасный удар по воротам “Армавира”, однако мяч прошел немного выше ворот. На 82 минуте Азат Байрыев нанес еще один опасный удар по воротам гостей, и снова мяч пролетел над верхней перекладиной. На 89 минуте от еще одного мяча, посланного Байрыевым, ворота армавирцев спас их голкипер Константин Руденок. Однако, несмотря на многочисленные атаки, сравнять счет волгоградцам не удалось. Итог встречи - 1:0 в пользу “Армавира”.

Это поражение прервало победную серию “Ротора” из пяти игр. Отметим, что у “Армавира” не было ни одной победы на протяжении восьми игр. Перед началом сегодняшней встречи “Ротор” находился на 9 строчке турнирной таблицы. “Армавир” занимал 17 позицию.