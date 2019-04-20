Руководители лучших парков России и Европы проведут форум в Волгограде

Общество 20.04.2019 13:29
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20.04.2019 13:29
Международный парковый форум профессионалов индустрии состоится в августе на территории Волгограда. Об этом сегодня на субботнике в сквере возле памятника «Гаситель» заявил глава города. Областной центр, по словам Виталия Лихачева, недавно вступил в ряды Ассоциации парков. Ранее в России эта организация дважды проводила свои масштабные мероприятия, оба раза они приходили в Москве. В марте руководители этого общества побывали в Волгограде. В ходе переговоров с руководством города было принято решение выбрать в качестве площадки для летнего паркового форума именно город-герой на Волге. «Со своими мыслями и идеями в Волгоград съедутся профессионалы парковой индустрии не только из России, но и других стран Европы. Безусловно, мы прислушаемся к их мнению – лучшие практики должны воплощаться и в нашем городе», - отметил мэр Волгограда.
Членами НКО «Ассоциация по развитию городских парков и общественных пространств» являются эксперты индустрии, имеющие практический опыт эксплуатации и управления крупнейшими парками, музеями-заповедниками и усадьбами. Возглавляет организацию директор парка культуры и отдыха "Сокольники" (Москва). В состав общества также входят руководители ЦПКиО имени Горького, Московского зоопарка, парка «Зарядье», сада Эрмитажа и музея-заповедника «Царицыно».Участие в последнем парковом форуме принимали специалисты отрасли из Беларуси, Австрии, Швейцарии, Германии и других государств.
По итогам сегодняшнего субботника в сквере возле пожарного катера «Гаситель» высадили около 450 деревьев и кустарников. Ландшафт обновленной зеленой зоны разнообразили ивы, ясени, крымские сосны, кусты калины бульденеж и другие растения. Напомним, в прошлом году в этом месте отдыха заменили тротуарное покрытие, смонтировали освещение, поливочный водопровод, установили скамейки и урны, высадили около 150 саженцев деревьев и кустарников. В этом году сквер приобретет завершенный вид – капитально будет отремонтирован пожарный пароход, реконструируют и вторую очередь сквера – уже на территории Ворошиловского района, который согласно пожеланиям волгоградцев вошел в федеральный проект. Всего этой весной во всех районах Волгограда планируется посадить 10 тысяч зеленых насаждений.
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