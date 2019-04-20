В Волгограде прихожане пробираются к церкви через лужи и грязь

Общество 20.04.2019 10:52
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20.04.2019 10:52
Гигантская лужа лежит на пути прихожан к Храму Святителя Николая Чудотворца на улице Туркменской, 15д в Советском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день вокруг церкви наблюдается полная неблагоустроенность, к храму нет нормальных подходов, вокруг жидкая грязь и мусор. Между тем, церковь активно посещается людьми, при храме действует воскресная школа. Согласно данным из открытых источников, у церкви и внутри здания силами добровольцев вчера была проведена генеральная уборка перед праздником Пасхи. Однако прилегающая территория, которая находится в ведении районной власти, выглядит абсолютно не празднично.
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