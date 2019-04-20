



Сразу два похожих ДТП с разницей в полтора часа произошли в Среднеахтубинском и Октябрьском районах Волгоградской области. Как рассказали сегодня ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, накануне, около 14:40 на 759 километре федеральной трассы "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" перевернулась "Лада Калина". По предварительным данным, это случилось когда ее 35-летний водитель, не убедившись в безопасности маневра, пошел на обгон.

А в 13:10 в Октябрьском районе на 9 километре дороги "Октябрьский-Заливский-Генераловский" в кювет опрокинулся грузовик "ГАЗ". По имеющимся сведениям, 42-летний шофер не справился с управлением авто.

Оба водителя госпитализированы.



