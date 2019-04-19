







Со вчерашнего вечера жильцы подъезда девятиэтажного дома №26 по улице Землячки в Дзержинском районе Волгограда остаются без газа. Как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир, причиной явилась утечка голубого топлива. «Оперативно устранять аварию приехавшая бригада отказалась, поскольку у нашего дома, как выяснилось, отсутствует договор на техобслуживание газовых сетей. Это известие нас шокировало», - жалуется обеспокоенная жительница Ирина. Договор на проведение ТО обязана заключать управляющая компания, но не заключила. Де-юре многоэтажку обслуживает ООО «УК «Дзержинского района Волгограда». Эта организация еще в 2017 году оказалась в центре криминального скандала, связанного с возбуждением уголовного дела о двойных платежках. Де-факто, за домом «приглядывает» другая фирма, которая только пытается узаконить свои отношения с жильцами.





Из-за чехарды с управляющими компаниями обитатели девятиэтажки опасаются надолго остаться без газа. Между тем, в диспетчерской службе «ЖЭУ-5», которая претендует на статус эксплуатирующей организации дома, пояснили, что газовая служба обещала вернуть подачу ресурса сегодня вечером. Тем не менее, отсутствие договора на техническое обслуживание газовых сетей в доме на 180 квартир, в котором проживают сотни человек, откровенно пугает собственников квартир. Дозвониться до пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» для получения комментария у информагентства не получилось.







