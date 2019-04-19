Общество 19.04.2019 15:26
2814 4
19.04.2019 15:26
Со вчерашнего вечера жильцы подъезда девятиэтажного дома №26 по улице Землячки в Дзержинском районе Волгограда остаются без газа. Как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир, причиной явилась утечка голубого топлива. «Оперативно устранять аварию приехавшая бригада отказалась, поскольку у нашего дома, как выяснилось, отсутствует договор на техобслуживание газовых сетей. Это известие нас шокировало», - жалуется обеспокоенная жительница Ирина. Договор на проведение ТО обязана заключать управляющая компания, но не заключила. Де-юре многоэтажку обслуживает ООО «УК «Дзержинского района Волгограда». Эта организация еще в 2017 году оказалась в центре криминального скандала, связанного с возбуждением уголовного дела о двойных платежках. Де-факто, за домом «приглядывает» другая фирма, которая только пытается узаконить свои отношения с жильцами.
Из-за чехарды с управляющими компаниями обитатели девятиэтажки опасаются надолго остаться без газа. Между тем, в диспетчерской службе «ЖЭУ-5», которая претендует на статус эксплуатирующей организации дома, пояснили, что газовая служба обещала вернуть подачу ресурса сегодня вечером. Тем не менее, отсутствие договора на техническое обслуживание газовых сетей в доме на 180 квартир, в котором проживают сотни человек, откровенно пугает собственников квартир. Дозвониться до пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» для получения комментария у информагентства не получилось.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
77896 0
20.03.2019 20:02
44068 8
30.03.2019 18:46
40280 0
Подрядчиков заставили переделывать косметический ремонт домов возле "Волгоград Арены"19.04.2019 16:29
В Волгограде 24 бойца спецназа "Гром" стали донорами19.04.2019 13:45
Заморозки идут на Волгоградскую область19.04.2019 13:08
В Волгограде авария оставила без горячей воды микрорайон "Семь ветров"19.04.2019 12:49
Сто десять волгоградских компаний используют преимущества телемедицины19.04.2019 12:29
На Центральной набережной Волгограда появился романтичный уголок с прудом и фонтаном (ВИДЕО)19.04.2019 12:07
В Волгограде суд оставил за решеткой водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП с маршруткой19.04.2019 10:53
Жителя Свердловской области поместили в психушку после инцидента у Вечного огня в Волгограде (ВИДЕО)19.04.2019 09:01
Мужчине, разогревающему воду на Вечном огне в Волгограде, вызвали психкарету18.04.2019 20:10
Директора школ Волгоградской области сели за парты в сельской глубинке18.04.2019 19:29
В половине населенных пунктов Волгоградской области "не ступала нога" мусорного регоператора18.04.2019 18:00
В Волгограде «Ренессанс страхование» переедет в новый офис18.04.2019 16:27
На мосту через Волжскую ГЭС проведут и ямочный ремонт18.04.2019 13:46
Капремонт «орденоносного» дома в центре Волгограда вступил в активную фазу18.04.2019 13:01
В центре Волгограда укрепят склон рядом с ареной ЧМ-201818.04.2019 12:43
Реклама