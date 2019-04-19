Пьяный волгоградец исцарапал внедорожник бывшего работодателя

Ранее судимый, а ныне и безработный 41-летний житель Волгограда задержан по подозрению в умышленном повреждении японского внедорожника "Toyota Land Cruiser 200". Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г. Волгограду, машину, которая принадлежит бывшему работодателю задержанного, мужчина исцарапал ключом. Установлено, что в момент совершения преступления волгоградец был в состоянии алкогольного опьянения. Он сознался в содеянном и рассказал, что вечером проходил во дворе дома по улице Советская и увидел бывшего своего работодателя, с которым у него ранее произошел конфликт. Вспомнив обиду на директора, он подошел к его автомобилю и ключом поцарапал двери. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.



