Препятствий на дорогах быть не должно: на Гремячинском ГОКе построят два путепровода





Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает строительство железнодорожной инфраструктуры Гремячинского горно-обогатительного комбината - парков «А», «Б», «Е» и «Г», административно-бытового корпуса, зданий для технического обслуживания локомотивов, текущего ремонта и подготовки вагонов, путепровода, блочно-модульных строений котельной, компрессорных, комплектных трансформаторных подстанций, объектов электро-, тепло-, водо-, газоснабжения.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в настоящее время развернутая длина собственных железнодорожных путей составляет 22,5 км, а по окончанию строительства их протяженность составит порядка 39 км.

Согласно проекту, железнодорожные пути парков «А» и «Б» пересекают принадлежащие предприятию автомобильные дороги необщего пользования и дорогу общего пользования - подъезд от автомобильной дороги «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск», ведущую к хутору Нижние Черни. Для сохранения автотранспортной логистики предусмотрено возведение двух путепроводов над железнодорожными путями необщего пользования в парках «А» и «Б».

Путепровод парка «А» протяженностью 57,219 м будет располагаться над пятью железнодорожными путями. Сейчас для строительства путепровода выполнены подходы из грунта. Путепровод парка «Б» длиной 29,107 м пройдет над железнодорожными путями, которые находятся в выемке глубиной до 8 м.

К строительству непосредственно самих путепроводов компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» приступает весной текущего года.



