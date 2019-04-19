Жителя Свердловской области поместили в психушку после инцидента у Вечного огня в Волгограде (ВИДЕО)
Общество 19.04.2019 09:01
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19.04.2019 09:01
Мужчина проведет в психиатрической больнице 21 день, а после выписки будет решаться вопрос о привлечении его к административной ответственности. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в ГУ МВД России по региону.
Напомним, инцидент произошел накануне днем в центре Волгограда. На глазах у изумленных туристов и местных жителей мужчина грел воду в кружке прямо на Вечном огне на Аллее Героев. Ему сделали замечание, а потом наряд ППС забрал его в полицию для разбирательства. Задержанный пояснил стражам порядка, что приехал в Волгоград из Свердловской области. Никаких документов при нем не оказалось. Свой поступок он объяснил тем, что получил некий сигнал их космоса через мобильный телефон, что скоро умрет от излучения, а чтобы этого не произошло ему надо срочно нагреть воду на Вечном огне и выпить ее. В полиции он также рассказал, что состоит на психучете. После этого мужчину передали медикам, которые приняли решение поместить его в психиатрическую клинику.
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