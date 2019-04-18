Директора школ Волгоградской области сели за парты в сельской глубинке

"Получить прекрасное образование и востребованные сегодня специальности можно не только в больших городах, но и в сельской глубинке". К такому выводу пришли сегодня руководители всех школ Новониколаевского района и учащиеся, для которых распахнуло двери в день открытых дверей старейшее в Волгоградской области профессионально-техническое училище №49.

Как заявил ИА "Высота 102" директор Новониколаевской школы №3 Александр Стрепетов, многие руководители приехали сюда впервые и были в полном смысле слова поражены техническим оснащением этого заведения, учебными классами, общежитием, в котором живут будущие хлеборобы: оно не уступает современному санаторию. А еще здесь разбит прекрасный фруктовый сад, за которым ухаживают и дети, и педагоги.

"Я сам сегодня попробовал себя в роли сварщика на специальном оборудовании, установленном в классе, - говорит Стрепетов. - Это дорогостоящий прибор, но училище смогло его приобрести, потому что теория без практики мертва. А здесь, в классе, ребята могут перейти от учебника к работе и это очень важно".

По словам директора Новониколаевского центра спорта и творчества Ивана Гуреева, более 80 лет училище готовит трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, слесарей по ремонту машин и оборудования, и открытие новой специальности - сварщика ручной и частично механизированной сварки - актуально.

"Прекрасно, что в такие непростые времена это учебное заведение активно развивается, - делится он мнением. - Поэтому мы говорим и детям, которые стоят перед выбором будущей профессии, и родителям, что получение настоящей специальности очень важно, ведь только профессия сварщика сегодня - на вес золота, за приобретением которой совсем не обязательно ехать в город. Ни для кого не секрет, что на рынке труда очень востребованы квалифицированные специалисты с высокими профессиональными знаниями и компетенциями, а здесь все это присутствует".

Сегодня руководители школ обсудили Майские указы президента России и новую образовательную политику в области образования до 2024 года.

"Двенадцать приоритетов, которые определены главой государства, - это основной план действия на сегодняшний день для общеобразовательных школ и училищ, - говорит директор ГБПОУ «Профессиональное училище №49» Николай Стародымов. - За последние три года наше учреждение только от внебюджетной деятельности получило около 22 миллионов рублей, которые были потрачены на приобретение сельскохозяйственной техники, ГСМ, запасных частей, замену кровли в зданиях ЛПЗ по тракторам и комбайнам, пластиковых оконных блоков, ремонт спортивного зала, приобретение учебной и методической литературы, улучшение инфраструктуры образовательного учреждения для подготовки специалистов в области сельского хозяйства и промышленности. Поэтому не случайна миссия нашего училища - через инновации к конкурентоспособному специалисту, свободной и ответственной личности, готовой стать полноценным гражданином России".















