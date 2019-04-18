Общество

Директора школ Волгоградской области сели за парты в сельской глубинке

Общество 18.04.2019 19:29
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18.04.2019 19:29

"Получить прекрасное образование и востребованные сегодня специальности можно не только в больших городах, но и в сельской глубинке". К такому выводу пришли сегодня руководители всех школ Новониколаевского района и учащиеся, для которых распахнуло двери в день открытых дверей старейшее в Волгоградской области профессионально-техническое училище №49.
Как заявил ИА "Высота 102" директор Новониколаевской школы №3 Александр Стрепетов, многие руководители приехали сюда впервые и были в полном смысле слова поражены техническим оснащением этого заведения, учебными классами, общежитием, в котором живут будущие хлеборобы: оно не уступает современному санаторию. А еще здесь разбит прекрасный фруктовый сад, за которым ухаживают и дети, и педагоги. 
"Я сам сегодня попробовал себя в роли сварщика на специальном оборудовании, установленном в классе, - говорит Стрепетов. - Это дорогостоящий прибор, но училище смогло его приобрести, потому что теория без практики мертва. А здесь, в классе, ребята могут  перейти от учебника к работе и  это очень важно". 
По словам директора Новониколаевского центра спорта и творчества Ивана Гуреева, более 80 лет училище готовит  трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, слесарей по ремонту машин и оборудования,  и открытие новой специальности - сварщика ручной и частично механизированной сварки - актуально. 
"Прекрасно, что в такие непростые времена это учебное заведение активно развивается, - делится он мнением. - Поэтому мы говорим и детям, которые стоят перед выбором будущей профессии, и родителям, что получение настоящей специальности очень важно, ведь только профессия сварщика сегодня - на вес золота, за приобретением которой совсем не обязательно ехать в город. Ни для кого не секрет, что на рынке труда очень востребованы квалифицированные специалисты с высокими профессиональными знаниями и компетенциями, а здесь все это присутствует".
Сегодня руководители школ обсудили Майские указы президента России и новую образовательную политику в области образования до 2024 года. 
"Двенадцать  приоритетов, которые определены главой государства, - это  основной план действия на сегодняшний день для общеобразовательных  школ и училищ, - говорит директор ГБПОУ «Профессиональное училище №49» Николай Стародымов. - За последние три года наше учреждение только от внебюджетной деятельности  получило около 22 миллионов рублей, которые были потрачены на приобретение сельскохозяйственной техники, ГСМ, запасных частей, замену кровли в зданиях ЛПЗ по тракторам  и комбайнам, пластиковых оконных блоков, ремонт спортивного зала, приобретение учебной и методической литературы, улучшение инфраструктуры образовательного учреждения для подготовки специалистов в области сельского хозяйства и промышленности. Поэтому не случайна миссия нашего училища  -  через инновации к конкурентоспособному специалисту, свободной и ответственной личности, готовой стать полноценным гражданином России".




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