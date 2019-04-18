



Жители 727 населенных пунктов Волгоградской области не подозревают о существовании мусорной реформы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальные данные комитета ЖКХ и ТЭК, эти поселения по состоянию на 1 апреля 2019 года не были «охвачены услугой по сбору и вывозу ТКО». Всего в регионе 1494 населенных пунктов, то есть почти в половине из них компания «Управление отходами – Волгоград» еще не работает. Сравнить реальные объемы потребления ТКО населением с установленными нормативами на сегодняшний день по этой причине невозможно. Между тем, тарифы для граждан на вывоз и утилизацию мусора, напомним, формировались именно исходя из нормативов накопления отходов.

Сегодня, напомним, в Волгоградской областной думе в закрытом режиме прошло совещание, посвященное работе мусорного регоператора. Представители «Управления отходами» объяснили свое неприсутствие в сотнях населенных пунктов региона, в том числе, бездорожьем. Но эту проблему регоператор все-таки собирается решать.

Поднимался также в ходе обсуждения вопрос о раздельном сборе мусора, который сейчас в Волгоградской области не ведется. До 1 июня ООО «Управление отходами – Волгоград» поручено в рамках пилотного проекта поставить отдельные емкости для бумаги и пластика на контейнерных площадках Центрального района Волгограда, а до 1 сентября текущего года – и в других районах города. До конца 2019 года оператор должен сформировать план перехода на раздельный сбор мусора всего региона.

Председатель комитета облдумы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Владимир Ефимов обратился с просьбой к представителям регоператора извещать население о возможности «заморозки» начисления платежей в случае своего временного отъезда из жилища. Список документов, необходимых для подачи регоператору в таких случаях, по словам Ефимова, должен находиться в общем доступе. Также депутат высказался о необходимости в будущем переходить на расчет тарифов для граждан на основе фактических объемов потребления мусора. «Это более справедливый подход. Об этом в частности, в своем последнем выступлении говорил глава правительства России Владимир Медведев. Население тоже заинтересовано в том, чтобы платить ровно столько, сколько они потребляют, а не по какому-то виртуальному нормативу», - отметил парламентарий.

Областной законодатель Михаил Таранцов озвучил проблемы с вывозом мусора в частном секторе Волгограда – к примеру, на территории его избирательного округа в Краснооктябрьском районе. «После провального для регоператора января, когда дворы Волгограда были завалены мусором, в феврале ситуация стабилизировалась. Однако в последнее время тревожные сигналы стали поступать все чаще. Горожане жалуются на несоблюдение графика вывоза отходов, на грязные контейнерные площадки, которые «Управление отходами – Волгоград» отказывается зачищать. Такая работа регоператора граждан не удовлетворяет», - рассказал корреспонденту информагентства депутат.



