Расследования

В Волгограде угонщик получил 8 месяцев колонии за пьяную езду

Расследования 18.04.2019 16:52
255 2
18.04.2019 16:52


Провести восемь месяцев в колонии строгого режима за поездку “под градусом” предстоит жителю станицы Перекопской Артёму Иванилову. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня апелляционная инстанция оставила в силе ранее вынесенный приговор. Также ему запрещено управлять автомобилем 2,5 года. Иванилов счел наказание слишком суровым и попытался его обжаловать.
В начале  января Иванилова задержали сотрудники ОГИБДД в Клетском районе, когда он пьяным вел машину. При этом осенью 2017 года его поймали на таком же нарушении. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года. Числился за молодым человеком и угон, который он совершил в 2014 году. Тогда его приговорили к 2,5 годам колонии, но вскоре освободили по амнистии.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
"Его можно было спасти": в Волгограде замглавврача больницы будут судить за смертельную халатность
29.03.2019 13:31
21349 14
"Опять дома": экс-депутатам Волгоградской гордумы померещилась подписка о невыезде
26.03.2019 17:27
15321 13
В тюрьму без чина: в Волгограде подтвердили приговор экс-прокурору Среднеахтубинского района
05.04.2019 14:58
13652 16
Расследования
18.04.2019 17:08
Расследования 18.04.2019 17:08
1091 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.04.2019 16:13
Расследования 18.04.2019 16:13
2061 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.04.2019 15:22
Расследования 18.04.2019 15:22
8349 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.04.2019 11:40
Расследования 18.04.2019 11:40
1109 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.04.2019 09:11
Расследования 18.04.2019 09:11
5796 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.04.2019 21:16
Расследования 17.04.2019 21:16
4458 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.04.2019 20:11
Расследования 17.04.2019 20:11
1398 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.04.2019 16:49
Расследования 17.04.2019 16:49
1365 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.04.2019 16:06
Расследования 17.04.2019 16:06
4348 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.04.2019 12:46
Расследования 17.04.2019 12:46
1097 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.04.2019 11:33
Расследования 17.04.2019 11:33
1355 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.04.2019 16:29
Расследования 16.04.2019 16:29
4322 12 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.04.2019 12:59
Расследования 16.04.2019 12:59
920 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.04.2019 17:12
Расследования 15.04.2019 17:12
4252 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.04.2019 17:00
Расследования 15.04.2019 17:00
13372 10 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:29
Директора школ Волгоградской области сели за парты в сельской глубинкеСмотреть фотографии
18:00
В половине населенных пунктов Волгоградской области "не ступала нога" мусорного регоператораСмотреть фотографии
17:46
Жителя Свердловской области доставили в полицию после попытки нагреть воду на Вечном огне в Волгограде Смотреть фотографии
17:08
Волгоградские прокуроры добились в суде Подмосковья возврата многомиллионного долга
16:52
В Волгограде угонщик получил 8 месяцев колонии за пьяную ездуСмотреть фотографии
16:27
В Волгограде «Ренессанс страхование» переедет в новый офисСмотреть фотографии
16:13
Детский врач из Волгограда проведет 10 лет в тюрьме за обмен наркотикамиСмотреть фотографии
15:31
"Пять дней с нелегалами": в Волгоградской области подвели итоги спецоперацииСмотреть фотографии
15:23
Глава Волгограда в Москве награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»Смотреть фотографии
15:22
Военкомат лишил жителя Волгоградской области пенсии после войны в ДНРСмотреть фотографии
14:55
Журналистов не пустили в Волгоградскую облдуму на совещание по мусорной реформеСмотреть фотографии
14:07
Разбойник с четырьмя ножами ограбил в такси жителя ВолгоградаСмотреть фотографии
13:57
В Волгограде на оживленной улице иномарка влетела в открытый люкСмотреть фотографии
13:46
На мосту через Волжскую ГЭС проведут и ямочный ремонтСмотреть фотографии
12:43
В центре Волгограда укрепят склон рядом с ареной ЧМ-2018Смотреть фотографии
12:17
В Волгограде УК заплатит инвалиду за затопленную квартируСмотреть фотографии
11:40
В Волгоградской области полицейские задержали пиромана-мстителяСмотреть фотографии
10:59
Слёзы победы и поражения: в Волгограде завершился второй этап соревнований «Будущее зависит от тебя»Смотреть фотографии
10:51
В Волгоградской области отменен режим повышенной готовности, введенный к паводкуСмотреть фотографии
10:29
Житель Волгоградской области украл сок и конфеты, чтобы отметить освобождение из колонииСмотреть фотографии
09:48
Чиновники под Волгоградом отдали предпринимателю 122 га земли без торговСмотреть фотографии
09:11
Волгоградский облсуд увеличил компенсацию за гибель человека в ДТПСмотреть фотографии
21:16
Под Волгоградом ищут пропавшего байкера с короткой рукойСмотреть фотографии
20:11
В суде Волгограда гадалка вернула деньги «с порчей»Смотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: После весеннего дождя в Волгограде многоэтажка терпит бедствие Смотреть фотографииCмотреть видео
18:38
Долги по зарплате в Волгоградской области беспокоят министра РФСмотреть фотографии
17:19
Волгоградский "Ротор" почувствовал вкус победыСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде из-за ветра огромное дерево «облокотилось» на пятиэтажкуСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде трио "автоподставщиков" выслушало окончательный приговорСмотреть фотографии
15:46
Штормовое усиление ветра ожидается в Волгоградской области Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 