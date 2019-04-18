В Волгограде угонщик получил 8 месяцев колонии за пьяную езду

Расследования 18.04.2019 16:52
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18.04.2019 16:52
Провести восемь месяцев в колонии строгого режима за поездку “под градусом” предстоит жителю станицы Перекопской Артёму Иванилову. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня апелляционная инстанция оставила в силе ранее вынесенный приговор. Также ему запрещено управлять автомобилем 2,5 года. Иванилов счел наказание слишком суровым и попытался его обжаловать.
В начале января Иванилова задержали сотрудники ОГИБДД в Клетском районе, когда он пьяным вел машину. При этом осенью 2017 года его поймали на таком же нарушении. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года. Числился за молодым человеком и угон, который он совершил в 2014 году. Тогда его приговорили к 2,5 годам колонии, но вскоре освободили по амнистии.
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