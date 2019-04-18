На мосту через Волжскую ГЭС проведут и ямочный ремонт





На открытых для проезда полосах моста через Волжскую ГЭС в ближайшие дни проведут ямочный ремонт. Как сообщили ИА "Высота 102" в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, эту будет сделано для того, чтобы увеличить скорость потока транспорта на мосту через ГЭС в период капремонта.

Напомним, в марте текущего года на плотине Волжской ГЭС начался первый этап ремонта дорожного полотна . Ведется он на отрезке в 339 метров. Это пролеты № 40-43, 59-78, которые имеют наиболее серьезные повреждения. На время ремонта движение сужено до двух полос. Из-за их плохого состояния и высокого трафика здесь постоянно возникают пробки.

Сообщается, что из-за ямочного ремонта движение ограничивать не придется. Специалисты МБУ комбинат благоустройства г. Волжский будут работать ночью. Им предстоит подлатать 1,5 км дороги. На это потребуется от трех суток с установлением благоприятной погоды.