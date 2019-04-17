В суде Волгограда гадалка вернула деньги «с порчей»





Вернуть деньги, чтобы избежать уголовной ответственности за мошенничество, пришлось одной волгоградской “гадалке”. Подробности дела ИА “Высота 102” рассказали в Тракторозаводском районном суде. Там, на скамье подсудимых оказалась гражданка Канаговская. В декабре прошлого года она обманом выманила у волгоградца около 5 тысяч рублей. К незнакомому мужчине цыганка подошла на парковке у торгового центра и рассказала, что его прокляли “злые недруги”, навели порчу на его деньги. Правда, женщина сразу отметила, что мужчине повезло, ведь она потомственная гадалка, поэтому для нее снять порчу - “раз плюнуть”. Суеверный прохожий поверил Канаговской и отдал ей все наличные, которые у него были. Завернув полученные купюры в платок, “гадалка” провела “очистительный ритуал”, в результате которого рубли испарились вместе с “порчей”.

Однако вскоре женщину задержали правоохранители. Во время суда она помирилась с обманутым ею мужчиной и вернула ему деньги. Судебный процесс был прекращен по ходатайству потерпевшего.