Расследования

В суде Волгограда гадалка вернула деньги «с порчей»

Расследования 17.04.2019 20:11
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17.04.2019 20:11


Вернуть деньги, чтобы избежать уголовной ответственности за мошенничество, пришлось одной волгоградской “гадалке”. Подробности дела ИА “Высота 102” рассказали в Тракторозаводском районном суде. Там, на скамье подсудимых оказалась гражданка Канаговская. В декабре прошлого года она обманом выманила у волгоградца около 5 тысяч рублей.  К незнакомому мужчине цыганка подошла на парковке у торгового центра и рассказала, что его прокляли “злые недруги”, навели порчу на его деньги. Правда, женщина сразу отметила, что мужчине повезло, ведь она потомственная гадалка, поэтому для нее снять порчу - “раз плюнуть”. Суеверный прохожий поверил Канаговской и отдал ей все наличные, которые у него были. Завернув полученные купюры в платок, “гадалка” провела “очистительный ритуал”, в результате которого рубли испарились вместе с “порчей”.
Однако вскоре женщину задержали правоохранители. Во время суда она помирилась с обманутым ею мужчиной и вернула ему деньги. Судебный процесс был прекращен по ходатайству потерпевшего. 

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