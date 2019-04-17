Расследования

В Волжском вынесли приговор участнику драки из-за громкой музыки

Расследования 17.04.2019 16:49
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17.04.2019 16:49


Один год в колонии общего режима проведет 19-летний житель Волжского Евгений Расинский, который летом прошлого года избил соседа из-за громкой музыки. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе Волгоградского областного суда. Расинский пытался обжаловать приговор, но безуспешно.
Судом установлено, что 11 июня прошлого года он помогал знакомому писать диплом до 4 утра. Затем молодые люди решили поспать, но им мешала музыка, доносящаяся из соседнего дома. Выйдя на улицу, Расинский попросил стоящих на балконе соседей выключить музыку, после чего из подъезда выбежали двое мужчин и набросились на него. Он растерялся и не глядя ударил одного из них, причинив телесное повреждение, повлекшее тяжкий вред здоровью.
Свою вину Расинский признал частично. Он пытался доказать, что преступление им было совершено не умышленно, однако его осудили именно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - ч.1, ст. 111 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.

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