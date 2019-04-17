Штормовое усиление ветра ожидается в Волгоградской области





Усиление северо-восточного, восточного ветра порывами до 23 м/с ожидается в Волгоградской области этой ночью и утром 18 апреля. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

Ухудшение погодных условий может привести к нарушению энергоснабжения в населённых пунктах. Сотрудники МЧС призывают жителей соблюдать правила безопасности при усилении ветра: не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не приближаться к ним, а сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию МРСК Юга по телефону 8-800-100-70-60.



