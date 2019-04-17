В Волгограде обломившееся дерево остановило движение скоростных трамваев





Большая ветка от дерева упала сегодня на трамвайное полотно в районе остановки "39-я Гвардейская дивизия" в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, дерево обломилось в результате сильного шквалистого ветра. Оперативно на место происшествия прибыла бригада специалистов МУП "Метроэлектротранс". Работу скоростного маршрута удалось восстановить в течение получаса. Движение электротранспорта на время работ осуществлялось в измененных границах - от станции "ВГТЗ" до "Ст. Монолит", а также от "Ст. Ельшанка" до "Европа Сити Молл". Сейчас трамваи работают в обычном режиме.

Напомним, сегодня в Волгограде в первой половине дня наблюдалась сложная метеорологическая обстановка: отмечено усиление северо-восточного-восточного ветра с отдельными порывами до 13 -18 м/с.



