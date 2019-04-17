Сбербанк обнаружил в российских регионах серьезный потенциал экономического роста





Сбербанк подготовил на основе собственных данных (прежде всего «Потребительского индекса Иванова») и данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата) аналитический обзор «Российские регионы и их потенциал экономического роста». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, исследователи сделали вывод, что за пределами Москвы и Санкт-Петербурга доля компаний с биржевым листингом в совокупном розничном обороте в долгосрочной перспективе может удвоиться.

По результатам исследования были выявлены 15 регионов, которые отличаются финансовой стабильностью и высоким потенциалом роста — исходя из текущей экономической динамики и совокупного роста инвестиций в последние годы. Это семь регионов Северо-Западного федерального округа (ФО) — Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области, четыре региона Центрального ФО — Тверская, Липецкая, Курская и Тульская области, один регион Дальневосточного ФО — Республика Саха (Якутия), два региона Уральского ФО — Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, и Ростовская область, входящая в состав Южного ФО.

Одним из важнейших факторов экономического роста регионов являются инвестиции, говорится в обзоре. Наиболее успешные регионы имеют достаточно высокую долю инвестиций в валовом региональном продукте (ВРП). Рост инфраструктурных расходов в регионах придется на 2019–2024 годы за счет реализации национальных проектов. Одним из ключевых получателей бюджетного финансирования будет Дальний Восток. Кроме того, мощный стимул для инвестиционного роста также ожидается в Центральном ФО, а также в Южном и Сибирском ФО.

Оценивая финансовую стабильность регионов, аналитики Сбербанка разработали специальный Индекс финансовой стабильности (ИФС). Он используется для оценки уровня финансового состояния российских регионов и муниципалитетов на основе общедоступных методик как российских (АКРА и «Эксперт РА»), так и международных рейтинговых агентств. Финансовую стабильность регионов определяют два фактора — баланс бюджета и структура долговых портфелей. В соответствии с этими показателями были ранжированы все регионы РФ. В числе лидеров Индекса финансовой стабильности Сбербанка — Москва, Сахалинская и Тюменская области, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Андрей Шеметов, вице-президент, руководитель Департамента глобальных рынков блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка: «Мы собираемся продолжить анализ развития экономики России в региональном разрезе. На наш взгляд, это позволит оценить, насколько устойчивы восстановительные тренды, наблюдавшиеся в стране последние три года. Кроме того, как показали, в том числе, результаты подготовки данного обзора — разработка ИФС, — региональные исследования стимулируют развитие наших собственных методик».

В обзоре также говорится о перспективах розничного рынка. По мнению аналитиков Сбербанка, в регионах наблюдаются более высокие темпы роста потребления, чем в Москве, и здесь можно рассчитывать на дальнейший рост федеральных ретейлеров.



