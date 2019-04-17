Экономика

Сбербанк обнаружил в российских регионах серьезный потенциал экономического роста

Экономика 17.04.2019 13:48
235 0
17.04.2019 13:48


Сбербанк подготовил на основе собственных данных (прежде всего «Потребительского индекса Иванова») и данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата) аналитический обзор «Российские регионы и их потенциал экономического роста». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, исследователи сделали вывод, что за пределами Москвы и Санкт-Петербурга доля компаний с биржевым листингом в совокупном розничном обороте в долгосрочной перспективе может удвоиться.
По результатам исследования были выявлены 15 регионов, которые отличаются финансовой стабильностью и высоким потенциалом роста — исходя из текущей экономической динамики и совокупного роста инвестиций в последние годы. Это семь регионов Северо-Западного федерального округа (ФО) — Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области, четыре региона Центрального ФО — Тверская, Липецкая, Курская и Тульская области, один регион Дальневосточного ФО — Республика Саха (Якутия), два региона Уральского ФО — Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, и Ростовская область, входящая в состав Южного ФО.
Одним из важнейших факторов экономического роста регионов являются инвестиции, говорится в обзоре. Наиболее успешные регионы имеют достаточно высокую долю инвестиций в валовом региональном продукте (ВРП). Рост инфраструктурных расходов в регионах придется на 2019–2024 годы за счет реализации национальных проектов. Одним из ключевых получателей бюджетного финансирования будет Дальний Восток. Кроме того, мощный стимул для инвестиционного роста также ожидается в Центральном ФО, а также в Южном и Сибирском ФО. 
Оценивая финансовую стабильность регионов, аналитики Сбербанка разработали специальный Индекс финансовой стабильности (ИФС). Он используется для оценки уровня финансового состояния российских регионов и муниципалитетов на основе общедоступных методик как российских (АКРА и «Эксперт РА»), так и международных рейтинговых агентств. Финансовую стабильность регионов определяют два фактора — баланс бюджета и структура долговых портфелей. В соответствии с этими показателями были ранжированы все регионы РФ. В числе лидеров Индекса финансовой стабильности Сбербанка — Москва, Сахалинская и Тюменская области, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Андрей Шеметов, вице-президент, руководитель Департамента глобальных рынков блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка: «Мы собираемся продолжить анализ развития экономики России в региональном разрезе. На наш взгляд, это позволит оценить, насколько устойчивы восстановительные тренды, наблюдавшиеся в стране последние три года. Кроме того, как показали, в том числе, результаты подготовки данного обзора — разработка ИФС, — региональные исследования стимулируют развитие наших собственных методик».
В обзоре также говорится о перспективах розничного рынка. По мнению аналитиков Сбербанка, в регионах наблюдаются более высокие темпы роста потребления, чем в Москве, и здесь можно рассчитывать на дальнейший рост федеральных ретейлеров. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде флагманский цех "Красного Октября" обрел крышу
25.03.2019 12:45
11753 19
В Волгоградской области при установке камер видеонаблюдения «налево» потратили 8 млн рублей
11.04.2019 13:50
10351 24
Юрий Сударев: Торговая сеть «Радеж» продолжает стабильно работать
29.03.2019 10:36
17563 10
Экономика
17.04.2019 14:24
Экономика 17.04.2019 14:24
148 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.04.2019 18:48
Экономика 16.04.2019 18:48
1208 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.04.2019 15:24
Экономика 16.04.2019 15:24
3367 23 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.04.2019 13:13
Экономика 16.04.2019 13:13
353 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.04.2019 12:11
Экономика 16.04.2019 12:11
672 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.04.2019 17:54
Экономика 15.04.2019 17:54
8109 27 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.04.2019 16:51
Экономика 15.04.2019 16:51
611 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.04.2019 15:46
Экономика 15.04.2019 15:46
1440 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.04.2019 15:06
Экономика 15.04.2019 15:06
3713 8 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.04.2019 13:54
Экономика 15.04.2019 13:54
8719 12 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.04.2019 13:32
Экономика 15.04.2019 13:32
264 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.04.2019 11:27
Экономика 15.04.2019 11:27
7056 14 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.04.2019 10:10
Экономика 15.04.2019 10:10
3875 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.04.2019 10:02
Экономика 15.04.2019 10:02
1387 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.04.2019 09:29
Экономика 15.04.2019 09:29
2226 13 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:02
В Волгограде обломившееся дерево остановило движение скоростных трамваевСмотреть фотографии
14:43
Депутаты Волгоградской облдумы решились дать оценку мусорной реформеСмотреть фотографии
14:24
«Платформа ОФД» второй год подряд возглавила рейтинг операторов фискальных данныхСмотреть фотографии
14:09
60 тысяч рублей за минуту: в Волгограде готовятся к победному фейерверкуСмотреть фотографии
13:48
Сбербанк обнаружил в российских регионах серьезный потенциал экономического ростаСмотреть фотографии
13:04
Обманутые дольщики из Волгограда встали с пикетом у администрации президента в МосквеСмотреть фотографии
12:46
Волгоградец попался на третьей попытке купить спиртное на фальшивую купюруСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде квартиры многоэтажки залило потоками дождя из-за бездействия УК Смотреть фотографии
12:14
В Волгограде директор школы «Воскресение» за приобщение детей к прекрасному получила наградуСмотреть фотографии
11:49
Жителям аварийных домов в Волгограде предложат варианты расселенияСмотреть фотографии
11:49
В Волжском мать-пьяница бросила на даче двоих больных детейСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде водителю грозит 7 лет тюрьмы за смертельный маневр на дорогеСмотреть фотографии
10:52
Под Волгоградом семья с годовалым ребенком пострадала в ДТП по вине пенсионеркиСмотреть фотографии
10:40
В Волжском пьяный водитель отправил на больничную койку четырех человекСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде директора школы и его заместителя подозревают в расхищении бюджетаСмотреть фотографии
09:57
Анекдот об Урюпинске увековечат в памятнике Смотреть фотографии
09:43
Волонтёры волгоградского «КАУСТИКа» увеличили «зелёную территорию» ЗаканальяСмотреть фотографии
09:06
Жителей Волгоградской области обезопасили от покупки нелегальной черной икрыСмотреть фотографии
21:34
В Волгоградской области сбежавшая от егеря медведица вернулась домойСмотреть фотографии
20:37
Денег нет, но вы терпите: как в Волгограде работодатели экономят на сотрудникахСмотреть фотографии
20:03
«Высота 102» ТВ: За обманутых дольщиков и нищих заводчан волгоградский бизнесмен ответит в судеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:19
Экс-депутаты и вице-губернатор Волгоградской области охвачены предвыборной «лихорадкой»Смотреть фотографии
18:48
В ПАО «Волгоградоблэлектро» прошел день открытых дверейСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
Волгоградские полицейские культурно отдохнули в юбилей Смотреть фотографии
17:07
Главный единоросс Волгоградской области и глава города-героя записались на праймеризСмотреть фотографии
17:00
В Волгоградской области пристав из-за показателей оставила мать с ребенком без денегСмотреть фотографии
16:31
В Волгоградской области прекратили поиски убежавшей медведицы Смотреть фотографии
16:29
В Волгограде разорившего завод директора оставили за решеткой на время судаСмотреть фотографии
15:24
Волгоградское УФАС просит помощи у граждан по «газовому» делуСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде УК «дали пинка» за потоп в квартире ветерана трудаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 