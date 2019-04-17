Обманутые дольщики из Волгограда встали с пикетом у администрации президента в Москве









Как ранее сообщало ИА «Высота 102», многоэтажный дом ЖК «Династия» на улице Огарева, 21Б в Волгограде должен был быть достроен еще в 2015 году, так же как и дома ЖК «Адмиралтейский», который расположен на улице Фадеева. Дольщики не раз устраивали пикеты, собрания, встречи с чиновниками Госстройнадзора, областной администрации, а также представителями ГК «ЖБИК», являющейся застройщиком проблемных домов. В непростой ситуации оказались сотни семей, которые вложили деньги в долевое строительство, но до сих пор так и не дождались обещанных квартир.

Одиночный пикет у входа в здание администрации президента выставили сегодня волгоградские дольщики строительства ЖК «Адмиралтейский» и «Династия», сообщает ИА «Высота 102». Практически сразу после того, как был развернут первый плакат, представители инициативной группы были приглашены на прием к помощнику президента. Сегодня же дольщики намерены посетить генеральную прокуратуру России, куда также получили приглашение.