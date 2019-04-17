Волгоградец попался на третьей попытке купить спиртное на фальшивую купюру

Расследования 17.04.2019 12:46
540 2
17.04.2019 12:46
Перед Краснооктябрьским районным судом предстанет волгоградец, которого подвела его излишняя настойчивость и любовь к спиртному. Как сегодня рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на сбыт заведомо поддельных денег. В феврале этого года 50-летний безработный мужчина покупал себе алкоголь в одном из торговых павильонов. Он пытался расплатиться за алкоголь поддельной тысячной купюрой, но продавцы это заметили и отказались ее принимать. Однако это не остановило волгоградца. Он попытался купить спиртное в другом павильоне, но и там принимать фальшивку у него отказались. Сотрудники третьей торговой точки, куда зашел упрямый волгоградец, вызвали полицию. Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Реклама
Популярное по теме
29.03.2019 13:31
21208 14
26.03.2019 17:27
15243 13
05.04.2019 14:58
13521 16
В Волгограде водителю грозит 7 лет тюрьмы за смертельный маневр на дороге17.04.2019 11:33
Расследования 17.04.2019 11:33
726 1 Обсудить
В Волгограде разорившего завод директора оставили за решеткой на время суда16.04.2019 16:29
Расследования 16.04.2019 16:29
3982 12 Обсудить
Рецидивиста отправили в тюрьму за нападение на офис микрозаймов в Волгоградской области16.04.2019 12:59
Расследования 16.04.2019 12:59
860 3 Обсудить
В Волгограде за аферу с автоподставами осудили бывшего сотрудника ГИБДД15.04.2019 17:12
Расследования 15.04.2019 17:12
4143 2 Обсудить
В Волгограде оставили в СИЗО обвиняемого в убийстве "преемника" авторитета Кадина (ВИДЕО)15.04.2019 17:00
Расследования 15.04.2019 17:00
13097 10 Обсудить
В Волгограде арестован подозреваемый в “замаскированном” убийстве13.04.2019 21:28
Расследования 13.04.2019 21:28
7256 0 Обсудить
Мэрия Волгограда «взяла Казань» в судебной битве против семьи экс-депутата13.04.2019 17:11
Расследования 13.04.2019 17:11
8112 0 Обсудить
В Волгоградской области поймали серийных воров-домушников13.04.2019 15:50
Расследования 13.04.2019 15:50
3146 0 Обсудить
Арестован еще один подозреваемый в участии в смертельной драке около клуба «Лофт» в Волгограде (ВИДЕО)12.04.2019 16:22
Расследования 12.04.2019 16:22
3864 5 Обсудить
В Волгоградской области нашли виновных в двойных платежках за вывоз мусора12.04.2019 15:43
Расследования 12.04.2019 15:43
5403 5 Обсудить
В Волгограде подозреваемый в гибели парня около клуба «Лофт» останется за решеткой12.04.2019 15:08
Расследования 12.04.2019 15:08
5193 1 Обсудить
В Волгограде задержали телефонных мошенников "межрегионального" масштаба (ВИДЕО)12.04.2019 11:19
Расследования 12.04.2019 11:19
2970 1 Обсудить
«Сорок три штрафа»: Задержанного водителя “Hyundai Accent” за смертельное ДТП с маршруткой уже лишали прав12.04.2019 10:42
Расследования 12.04.2019 10:42
9240 21 Обсудить
В Волгограде задержан водитель легковушки за смертельное ДТП с маршруткой12.04.2019 09:24
Расследования 12.04.2019 09:24
6712 2 Обсудить
Не князь, а жулик: в Волгограде Дмитрий Донской обул дольщиков, Пенсионный фонд и чиновников11.04.2019 15:28
Расследования 11.04.2019 15:28
8741 5 Обсудить
Реклама