Волгоградец попался на третьей попытке купить спиртное на фальшивую купюру





Перед Краснооктябрьским районным судом предстанет волгоградец, которого подвела его излишняя настойчивость и любовь к спиртному. Как сегодня рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на сбыт заведомо поддельных денег. В феврале этого года 50-летний безработный мужчина покупал себе алкоголь в одном из торговых павильонов. Он пытался расплатиться за алкоголь поддельной тысячной купюрой, но продавцы это заметили и отказались ее принимать. Однако это не остановило волгоградца. Он попытался купить спиртное в другом павильоне, но и там принимать фальшивку у него отказались. Сотрудники третьей торговой точки, куда зашел упрямый волгоградец, вызвали полицию. Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы.