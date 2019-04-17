60 тысяч рублей за минуту: в Волгограде готовятся к победному фейерверку

Общество 17.04.2019 14:09
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17.04.2019 14:09
В 300 тысяч рублей обойдется праздничный фейерверк к 9 мая в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», определен победитель электронного аукциона на оказание этих услуг. Длительность салюта составит 4-5 минут, максимальная высота подъема пиротехнических залпов должна быть не менее 200 метров. Виды фейерверка будут традиционными для праздничных салютов – синий пион, белая хризантема, пальма с треском, красное мерцание, оранжевое кольцо, серебряный мерцающий водопад, красная мина, голубой шлейф и т.д. Интервалы между залпами должны составлять от 1 до 3 секунд.
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