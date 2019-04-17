В Волжском пьяный водитель отправил на больничную койку четырех человек

сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, во вторник на перекрестке проспекта Ленина и улицы Оломоуцкой столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, пьяный 33-летний водитель “KIA Rio”

проехал на красный свет и врезался в “Ладу Приору”. После этого “KIA Rio”

столкнулась с “Toyota Rav4” и “KIA Sportage”. Травмы получили водители “KIA Rio” и “Toyota Rav4”, 32-летняя пассажирка “KIA Sportage” и 38-летний пассажир “KIA Rio”. Пострадавшие госпитализированы.