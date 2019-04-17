Происшествия

В Волгоградской области сломанный обогреватель устроил смертельный пожар

Происшествия 17.04.2019 10:06
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17.04.2019 10:06


Пожар, вспыхнувший сегодня утром в Среднеахтубинском районе, унес жизнь человека. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о ЧП в селе Рахинка поступило на пульт дежурного в 05:33. Пожарные расчёты отдельного поста  пожарно-спасательной части №19 прибыли на место и увидели, что в кирпичном доме на улице Садовой загорелись домашние вещи. Площадь возгорания была невелика - всего половина квадратного метра. Однако пожар унес жизнь человека. По предварительной информации, причиной беды стал сломанный обогреватель. По сведениям, полученным информагентством от источника в экстренных службах региона, погибший - 62-летний мужчина. По факту его гибели проводится проверка. 

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