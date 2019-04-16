В Волгоградской области сбежавшая от егеря медведица вернулась домой

Напомним, медведица, которой всего полтора года, сбежала утром из клетки, находящейся на подворье местного егеря. ЧП произошло в станице Аржановская, что в 36 км от райцентра. Известно, что егерь купил медведицу. Он кормил ее морковкой и молоком. Утром животное позавтракало, а потом совершило побег. На поиски медведицы выдвинулись сотрудники полиции, которых на всякий случай вооружили. К счастью, история оказалась со счастливым концом.

Проголодалась и вернулась - так сегодня закончилась история со сбежавшей от егеря медведицей в Алексеевском районе области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, косолапый зверь сам вернулся к хозяину.