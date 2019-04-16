Денег нет, но вы терпите: как в Волгограде работодатели экономят на сотрудниках





Директор строительной фирмы, решивший “сэкономить” на зарплате сотрудницы, едва не попал на скамью подсудимых. Сегодня подробности этой истории ИА “Высота 102” рассказал заместитель руководителя СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области Владимир Суров. Почти полгода мужчина не платил зарплату своему главному бухгалтеру. Они с сотрудницей были в доверительных отношениях и всякий раз, как подходил срок выплаты зарплаты, шеф просил сотрудницу подождать. При этом мужчина ссылался на финансовые трудности в фирме. Прошлым летом главбух уволилась, но и тогда деньги ей не заплатили. Общая сумма долга составила около 150 тысяч рублей. Чтобы получить свои кровные, женщине пришлось обратиться за помощью к следователям. Они выяснили, что через один из расчетных счетов коммерсанта за это время прошло около двух миллионов рублей. Но когда уголовное дело было возбуждено, средства на зарплату бухгалтера быстро нашлись. Предпринимателю удалось избежать суда, но отметка о том, что он был фигурантом уголовного дела останется с ним навсегда.

Еще один работодатель - руководитель оптовой торговой фирмы также решил сэкономить около 100 тысяч рублей на сотруднике. Чтобы “легализовать” невыплату зарплаты, он обвинил одного из своих менеджеров в воровстве. Правда, к правоохранителям он обращаться не стал, а просто не платил мужчине заработанное. Возможно, что причиной “зарплатного прессинга” стало то, что сотрудник уходил в другую компанию. Впрочем, коммерсант быстро заплатил подчиненному заработанное и даже компенсировал моральный ущерб, когда понял, что может оказаться на скамье подсудимых. Но тем не менее предпринимателю придется заплатить судебный штраф в размере 40 тысяч рублей, но отметки о судимости у него не будет.

Запомнился районным следователям и недавний случай невыплаты зарплаты врачу частной клиники. Женщина работала там и терапевтом и специалистом по УЗИ. Однако, несмотря на большой объем ответственной работы, владелец клиники не спешил выплачивать эскулапу зарплату. Ей перечислялась лишь малая часть заработанного. Долг составил около 140 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении ее работодателя было передано в суд. Сейчас оно находится на стадии рассмотрения.

“Работнику всегда нужно помнить о том, что уголовное дело возбуждается, если работодатель два месяца не платил зарплату или удерживал ее часть в течение трех месяцев. В этом случае нужно обращаться в районный следственный отдел СУ СК России. Мы ждем граждан у себя в отделе по адресу: улица Рокоссовского, дом №10. В случае столь длительных задержек лучше не откладывать дело в долгий ящик ”, - отметил Владимир Суров. Этим советом могут воспользоваться любой житель региона, попавший в подобную ситуацию.