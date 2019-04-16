В ПАО «Волгоградоблэлектро» прошел день открытых дверей

Экономика 16.04.2019 18:48
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16.04.2019 18:48
Увлекательную экскурсию на предприятие организовали сегодня для волгоградских старшеклассников сотрудники ПАО «Волгоградоблэлектро».
Ребята познакомились с историей компании, узнали о направлениях ее деятельности и о том, какие интересные проекты были реализованы в регионе. Не менее актуальным у школьников был вопрос выбора специальности, наиболее востребованной в электроэнергетике.
Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».
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