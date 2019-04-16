Расследования

Рецидивиста отправили в тюрьму за нападение на офис микрозаймов в Волгоградской области

Расследования 16.04.2019 12:59
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16.04.2019 12:59


Жителя Калачевского района приговорили к 5 годам колонии строгого режима за нападение на офис микрофинансовой организации. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял Калачевский районный суд. 24 ноября прошлого года 46-летний ранее судимый мужчина, вооружившись ножом, вошел в офис микрозаймов. Угрожая сотруднику, он забрал 35 тысяч рублей и скрылся. Но вскоре его задержали. Свою вину рецидивист признал, и рассказал полицейским, что просто был пьян. Уголовное  дело расследовали сотрудники СО ОМВД России по Калачевскому району.

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