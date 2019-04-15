Аналитика

Высота 102 ТВ: Члены парламента РФ от Волгоградской области похвастались своей успешной жизнью

Аналитика 15.04.2019 20:02
14320 3
15.04.2019 20:02



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: суд первой инстанции решил закрыть «зловонный» бизнес по требованию волгоградцев. Надежда умирает последней: в Волгограде чиновники составили грустный рейтинг жилых долгостроев. За руль невтерпеж: виновнику гибели в ДТП юного роллера срочно понадобились водительские права. Депутаты Госдумы и сенаторы от Волгоградской области показали свои миллионы и квадратные метры.


Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
ОПРОС: Волгоградцы подвели итоги губернаторской пятилетки
17.03.2019 17:45
52648 53
«Высота 102 ТВ»: Кремль оставил вице-губернаторов Волгоградской области без надежды на «сладкую жизнь»
18.03.2019 20:13
52693 14
Готовы ли вы жить в Сталинграде: жители города-героя высказались о переименовании Волгограда
14.04.2019 18:59
48002 38
Аналитика
14.04.2019 18:59
Аналитика 14.04.2019 18:59
48002 38 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.04.2019 20:04
Аналитика 12.04.2019 20:04
32727 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
11.04.2019 20:06
Аналитика 11.04.2019 20:06
40654 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.04.2019 20:06
Аналитика 10.04.2019 20:06
41815 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.04.2019 11:03
Аналитика 10.04.2019 11:03
1558 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.04.2019 09:25
Аналитика 10.04.2019 09:25
3254 35 Обсудить

0
Далее
Аналитика
09.04.2019 20:00
Аналитика 09.04.2019 20:00
40981 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
08.04.2019 20:43
Аналитика 08.04.2019 20:43
47709 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
07.04.2019 18:43
Аналитика 07.04.2019 18:43
42757 12 Обсудить

0
Далее
Аналитика
05.04.2019 20:00
Аналитика 05.04.2019 20:00
28002 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
04.04.2019 20:23
Аналитика 04.04.2019 20:23
33193 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
03.04.2019 20:00
Аналитика 03.04.2019 20:00
34802 13 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.04.2019 21:09
Аналитика 02.04.2019 21:09
39508 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.04.2019 20:02
Аналитика 01.04.2019 20:02
28212 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
29.03.2019 20:01
Аналитика 29.03.2019 20:01
31392 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:43
Любители хоккея из Камышина Волгоградской области обыграли сборную ЕвропыСмотреть фотографии
20:02
Высота 102 ТВ: Члены парламента РФ от Волгоградской области похвастались своей успешной жизнью Смотреть фотографииCмотреть видео
19:46
Селяне просят высокопоставленного чиновника Волгоградской области избавить их от транспортных мученийСмотреть фотографии
17:54
Премьер-министр РФ назвал в Волгоградской области территорию опережающего развитияСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде за аферу с автоподставами осудили бывшего сотрудника ГИБДДСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде оставили в СИЗО обвиняемого в убийстве "преемника" авторитета Кадина (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:51
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банкСмотреть фотографии
16:45
В волгоградских парках начались «подсадки»Смотреть фотографии
16:29
Глава Волгограда Виталий Лихачев станет «паровозом» единороссов на выборах в облдуму Смотреть фотографии
16:24
На Волгоградскую область надвигаются заморозкиСмотреть фотографии
16:20
Под Волгоградом руководство парка и подрядчик «разругались» из-за фонтанаСмотреть фотографии
15:46
За 10 лет работы контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт» шагнул навстречу прогрессуСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде снесут свыше десятка гаражейСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде назвали долгострой-рекордсменСмотреть фотографии
14:32
Виновник гибели роллера в центре Волгограда требует вернуть ему права досрочноСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде демонтировали остановку после страшного ДТП с иномаркой и маршруткойСмотреть фотографии
13:54
В Волгоградской области от мусорного оператора в судах требуют миллионы рублей Смотреть фотографии
13:08
Жительница Волгограда в ссоре пырнула ножом мужа-лентяяСмотреть фотографии
12:57
Первые 100 000 камер: домашнее облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает оборотыСмотреть фотографии
12:19
В Волгоградской области чиновников призвали подежурить в период напряженной пожароопасной обстановкиСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области горе-мать воспитывала двоих малышей кулакамиСмотреть фотографии
11:44
Пенсионерка из Волгограда перевела мошеннику за чудодейственное белье 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:27
Мэрия выбрала «родственного» подрядчика для ремонта дорог в двух районах ВолгоградаСмотреть фотографии
11:20
Трое детей пострадали в ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:14
Волгоградский «КАУСТИК» открыл артистам «Царицынской оперы» новые творческие возможностиСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде не все таксисты поддержали объявленную накануне забастовкуСмотреть фотографии
10:06
В Волжском водитель-диабетик впал в кому за рулем и врезался в деревоСмотреть фотографии
10:02
ООО «Волжские тепловые сети» начинают работы по опрессовке сетей теплоснабженияСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде "однофамилец" оборонного предприятия проштрафился на продаже арестованного имуществаСмотреть фотографии
09:26
Под Волгоградом землекоп оставил без плодородного слоя обширную территориюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 