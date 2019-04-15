В волгоградских парках начались «подсадки»





В Волгограде подрядчики в рамках гарантийных обязательств приступили к подсадке утраченных зеленых насаждений. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, благодаря постоянному уходу в весенне-летний период растения хорошо перенесли период адаптации, а небольшую часть растений, непрошедших адаптационный период, заменяют на новые саженцы. Так, в Дзержинском районе на шоссе Авиаторов в рамках гарантийных обязательств специалисты уже высадили 1716 новых кустарников. Напомним, прошлой весной на участке от Самарского разъезда до нового путепровода были высажены свыше 9000 растений, в том числе 16 сортов кустарников и 8 видов деревьев.

В рамках заключаемых с компаниями договоров подрядчик несет ответственность за состояние саженцев в течение двух-трех лет и обязуется заменять неприжившиеся растения. Так, по результатам обследования за последние несколько лет в парке «Лесогород» в Советском районе были заменены несколько кустов белого дерна, а в парке Памяти потребовалось заменить порядка 10 деревьев сливы и березы, на бульварной части им. Кирова обновили несколько сосен. При этом успешно растут и развиваются тысячи высаженных деревьев и кустарников – в 2018 году на улицах, в парках и дворах Волгограда высажено порядка 24 тысяч деревьев и кустарников. Высокую приживаемость растений в том числе обеспечивает автоматическая система полива. В настоящее время общая протяженность поливочных трубопроводов на территории города составляет свыше 200 километров.

К слову, нельзя забывать и о «вкладе» волгоградцев в разорение парков. Так, этой весной со склона реки Царицы было похищено более 70 саженцев в том числе ценных пород деревьев, набегам подвергается сквер Пушкина, парк им. Гагарина – воришки под покровом ночи выкапывают розы, кусты, похищают лавочки и части водопровода.



