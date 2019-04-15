Экономика

Денежные переводы между ВТБ и банком «Возрождение» стали бесплатными

Экономика 15.04.2019 13:32 Реклама
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15.04.2019 13:32


ВТБ и банк «Возрождение» отменили комиссию за осуществление денежных переводов между своими клиентами. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка «Возрождение», отправить средства можно на счета физических лиц. Услуга доступна во всех отделениях и в дистанционных каналах обслуживания банков.
 
В настоящее время объединенная сеть банкоматов ВТБ и банка «Возрождение» составляет более 16,2 тысячи устройств.
«Отмена комиссии за денежные переводы между двумя банками – это важный шаг в объединении бизнеса, а также еще один способ для создания максимально комфортных условий обслуживания. Мы делаем все возможное, чтобы у клиентов не было финансовых барьеров для использования всех наших продуктов», – отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ.

«В прошлом году после объединения банкоматных сетей владельцы карт ВТБ и «Возрождения» получили возможность бесплатно снимать собственные средства в любом из наших банкоматов, – подчеркнула заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. – Решение об отмене комиссий за денежные переводы стало закономерным этапом стратегии по обеспечению свободного доступа наших клиентов к финансовым услугам как в отделениях, так и в мобильном и интернет-банках».
 
Банк «Возрождение» (ПАО) – универсальный банк для корпоративных и частных клиентов, предоставляющий финансовые услуги на территории России. С 2018 года входит в крупнейшую финансовую группу ВТБ. Занимает 23 место в рейтинге самых рентабельных банков по версии газеты «Коммерсант». Банк входит в ТОП-40 крупнейших российских банков по активам. Банку присвоены кредитные рейтинги «ruА-» от рейтингового агентства «Эксперт РА», «А-(RU)» от рейтингового агентства «АКРА», «В+» от агентства S&P Global Ratings и «Ba2» Moody’s Investors Service. Региональная сеть банка насчитывает 116 офисов продаж и порядка 730 банкоматов. Банк обслуживает свыше 1 200 000 частных и 53 000 юридических лиц, которым предлагает полный спектр услуг: кредитные программы, депозиты, расчетные операции, широкий выбор банковских карт и многое другое. Банк «Возрождение» работает в Волгоградской области более 24 лет. Филиал представлен в регионе сетью дополнительных офисов, три из которых расположены в г. Волгограде, два – в г. Волжском. Объединенная банкоматная сеть «Возрождения» после вхождения в государственную группу ВТБ насчитывает порядка 300 устройств.

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