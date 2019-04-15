В Волгограде назвали долгострой-рекордсмен

Экономика 15.04.2019 15:06
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15.04.2019 15:06
Ревизию проблемных объектов Волгоградской области провела инспекция госстройнадзора. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на перечень, в настоящее время в этот cписок входят 14 объектов, а всего 25 многоквартирных домов, которые до сих пор не достроены. Безусловным рекордсменом-долгостроем является многоквартирный дом по пер. Аэропортовский, 3 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Его должны были сдать в 2002 году, но срок передвинут на нынешний год. Таким образом, несчастливым пайщикам приходится ждать новоселья уже 17 лет.
На втором месте по длительности строительства - 20-этажка на улице Чуйкова, 51. Дом, застройщиком которого является УФСИН по Волгоградской области, должны были сдать еще в 2007 году. Теперь срок достройки передвинут на 2020 год – «время ожидания» составляет 13 лет.
Некоторые объекты уже достраиваются другими строительными компаниями, как, например, ЖК "Парк Европейский", "АхтубаСитиПарк", у некоторых судьба печальнее. Как, например, у дома по ул. 50 лет Октября, 36. Застройщик должен был сдать дом в 2013 году, теперь обещает только к 2023 году.
Кроме того, в регионе насчитывается еще 10 объектов (22 многоквартирных дома), застройщики которых нарушили сроки передачи квартир дольщикам сроком более чем на 1 месяц. Всего в реестре обманутых дольщиков числятся 668 человек. Между тем, получить квартиры в домах, куда жители региона вложили деньги, не смогли в срок 2462 человека.
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