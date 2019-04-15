



Держатели всех карт платежной системы Mastercard, выпущенных банком «Возрождение», получили возможность пользоваться удобным и безопасным сервисом мобильных платежей Samsung Pay. Собственная технология Samsung MST (от англ. Magnetic Secure Transmission) позволяет оплачивать покупки с устройств Samsung на любых терминалах, в том числе не поддерживающих бесконтактную оплату, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.

«Проект по интеграции нового сервиса был внедрен банком в кратчайшие сроки – всего за 2 месяца. С помощью Samsung Pay можно легко переводить деньги без сложной верификации по номеру телефона на любую карту российского банка и оплачивать покупки в интернете или мобильном приложении магазина», - рассказала управляющий Волгоградским филиалом банка «Возрождение» Гаяне Могилина.

В сервисе Samsung реализована трехуровневая защита, что обеспечивает максимальную безопасность данных: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужкам глаз или PIN-коду приложения для каждой попытки оплаты и встроенная система безопасности Samsung KNOX.

Подробнее про Samsung Pay можно прочитать на сайте банка: https://www.vbank.ru/samsung-pay/





Напомним, «Возрождение» – один из старейших банков российской финансовой системы, обслуживает более 1,2 млн частных клиентов и порядка 53 тысяч юрлиц, которым предлагает полный спектр услуг: ипотечное и потребительское кредитование, вклады, широкий выбор банковских карт, расчетные операции и многое другое. С октября 2018 года входит в крупнейшую финансовую группу ВТБ. На сегодняшний день клиентами «Возрождения» в Волгоградской области являются более 170 тысяч частных лиц и более 2 тысяч компаний, большинство из которых разместили в «Возрождении» свои зарплатные проекты.



