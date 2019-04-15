В Волгограде студенты из Китая и Вьетнама спасли бездомного пса

Общество 15.04.2019 07:26
338 0
15.04.2019 07:26
Заболевшего дворового пса спасли от смерти иностранные студенты и их русские преподаватели. Об этой трогательной истории рассказала ИА “Высота 102” сотрудница волгоградского политеха Наталья Синявская. Студенты и сотрудники университета часто видели во дворе вуза большого, белого с коричневыми пятнами пса. Собака облюбовала газон у общежития на улице Советской, где в основном живут приехавшие из-за рубежа студенты. С иностранцами у четвероногого питомца отношения складывались превосходно, а вот с россиянами он вел себя настороженно. Если у китайских и вьетнамских студентов еду он мог взять с рук, то к остальным подходить боялся. Пес всегда отличался сообразительностью. Он трижды избегал облав, которые проводили службы по отлову животных. В те дни собака просто не появлялась на территории университета. Но в минувший понедельник произошла беда.
“Я шла через двор и увидела, что пес лежит на земле, а рядом с ним стоят две девушки-студентки из Китая. Я подошла к ним и поняла, что собака больна. Девушки-студентки подготовительного факультета (на котором иностранные студенты изучают русский язык и готовятся к дальнейшему обучению в российских вузах - прим. ред. ИА "Высота 102") почти не говорили по-русски, но пытались объяснить, что без помощи человека четвероногий друг умрет”, - рассказала Наталья Синявская. Пес рычал от боли и не давал себя трогать. На помощь пришел еще один китайский студент. Парню удалось замотать бинтом морду собаки и он помог погрузить его в машину. Когда Наталья с супругом привезли собаку в ветклинику ветеринары поставили двухлетнему псу страшный диагноз - пироплазмоз. Для собак это смертельно опасная болезнь, правда, человеку она не передается. Уже в клинике четвероногий получил кличку, что называется, по месту жительства, - его назвали "Политехом". Несколько дней понадобилось врачам на то, чтобы вылечить пса, ему даже делали переливание крови. Для этого пришлось искать донора-собаку.
Когда оправившегося пса снова вывели на улицу, он обрадовался, увидев зеленую траву. Былое недоверие к людям исчезло. Сейчас Политех находится на временной передержке у студента из Вьетнама. Но ему нужен постоянный хозяин. Также требуется псу вакцинация и некоторые другие процедуры. Все, кто заинтересовался судьбой Политеха и хочет помочь ему, или взять четвероногого друга к себе, могут связаться с Натальей Синявской (тел. +79061735337) или Еленой Скориковой (тел. +79176439357).
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
76295 0
20.03.2019 20:02
43735 8
30.03.2019 18:46
39769 0
«Нам затыкают рот»: в Волгоградской области чиновник подал в суд за клевету на учительницу после жалобы14.04.2019 15:44
В Волгограде активисты ОНФ помыли дороги шампунем (ФОТОРЕПОРТАЖ)14.04.2019 12:30
В Волгоградской области закрыли виртуальный «рынок» со сделками в биткоинах13.04.2019 15:42
В Волгограде уничтожили найденную у детской площадки опасную мину времен ВОВ13.04.2019 15:33
На общегородской субботник в Волгограде вышли 5 тысяч человек13.04.2019 14:50
«Не взяли на вооружение»: пожарным в Волгоградской области нечем тушить13.04.2019 11:43
В селе Волгоградской области запретили пить воду из-за опасных бактерий13.04.2019 06:00
В волгоградском кооперативе беглого экс-депутата Госдумы ввели процедуру банкротства12.04.2019 16:36
Турист из Башкортостана рассказал Андрею Бочарову о дорогах в Волгоградской области12.04.2019 16:07
«Волгоградское гетто»: жильцы аварийного дома в окружении развалин мечтают о переселении12.04.2019 13:15
Сотни нарушений вскрыла в Волгоградской области прокуратура в ходе "лекарственной" проверки12.04.2019 12:55
В Волгограде День космонавтики отметили мероприятием в духе советских времен12.04.2019 12:22
В Волгограде ищут подрядчиков для сноса многоквартирных домов-самостроев12.04.2019 11:09
Волгоградцев предупредили, где сегодня будет гореть12.04.2019 10:11
Замминистра МВД представил нового начальника ГСУ МВД по Волгоградской области11.04.2019 21:29
Реклама