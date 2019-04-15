Общество

В Волгограде студенты из Китая и Вьетнама спасли бездомного пса

Общество 15.04.2019 07:26
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15.04.2019 07:26


Заболевшего дворового пса спасли от смерти иностранные студенты и их русские преподаватели.  Об этой трогательной истории рассказала ИА “Высота 102” сотрудница волгоградского политеха Наталья Синявская. Студенты и сотрудники университета часто видели во дворе вуза большого, белого с коричневыми пятнами пса. Собака облюбовала газон  у общежития на улице Советской, где в основном живут приехавшие из-за рубежа студенты. С иностранцами у четвероногого питомца отношения  складывались превосходно, а вот с россиянами он вел себя настороженно. Если у китайских и вьетнамских студентов еду он мог взять с рук, то к  остальным  подходить боялся. Пес всегда отличался сообразительностью. Он трижды избегал облав, которые проводили службы по отлову животных. В те дни собака просто не появлялась на территории университета. Но в минувший понедельник произошла беда.
“Я шла через двор и увидела, что пес лежит на земле, а рядом с ним стоят две девушки-студентки из Китая. Я подошла к ним и поняла, что собака больна. Девушки-студентки подготовительного факультета (на котором иностранные студенты изучают русский язык и готовятся к дальнейшему обучению в российских вузах - прим. ред. ИА "Высота 102") почти не говорили по-русски, но пытались объяснить, что без помощи человека четвероногий друг умрет”, - рассказала Наталья Синявская. Пес рычал от боли  и не давал себя трогать. На помощь пришел еще один китайский студент. Парню удалось  замотать бинтом морду собаки и он помог погрузить его в машину. Когда Наталья с супругом привезли собаку в ветклинику ветеринары поставили двухлетнему псу страшный диагноз - пироплазмоз. Для собак это смертельно опасная болезнь, правда, человеку она не передается. Уже в клинике четвероногий получил кличку, что называется,  по месту жительства, - его назвали "Политехом". Несколько дней понадобилось врачам на то, чтобы вылечить пса, ему  даже делали переливание крови. Для этого пришлось искать донора-собаку.  

Когда оправившегося пса снова вывели на улицу, он обрадовался, увидев зеленую траву. Былое недоверие к людям  исчезло. Сейчас Политех находится на временной передержке у студента из Вьетнама. Но ему нужен постоянный хозяин.  Также требуется псу вакцинация  и некоторые другие процедуры. Все, кто заинтересовался судьбой Политеха и хочет помочь ему, или взять четвероногого друга к себе, могут связаться с Натальей Синявской  (тел. +79061735337) или Еленой Скориковой (тел. +79176439357).

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