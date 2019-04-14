Двое детей попали под колеса авто в Волгограде и Волжском

Происшествия 14.04.2019 10:23
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14.04.2019 10:23
Двое детей пострадали накануне в дорожных происшествиях в Волгограде и Волжском. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 19:06 в Дзержинском районе Волгограда на Бульваре Победы 13-летняя девочка попала под колеса “Лады Весты”. По предварительным данным, легковушка под управлением 22-летнего водителя сбил ее, когда она переходила дорогу по регулируемому перекрестку. Школьница госпитализирована.
Примерно через 20 минут второе ДТП с участием подростка случилось внутри квартала, между домами № 56 и 58 по проспекту Ленина в Волжском. Как рассказал информагентству старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД Волжского Алексей Клинков, 16-летний велосипедист врезался в “Ford Focus”, когда пытался переехать дорогу. Парню медицинская помощь была оказана на месте. Полиция устанавливает все обстоятельства обоих ДТП.
“Сотрудники полиции призывают водителей быть предельно внимательными при поездках во дворах. С наступлением тепла все больше детей катаются там на велосипедах, роликовых коньках и скейтбордах. Предсказать, откуда именно появится играющий ребенок и вовремя среагировать, сложно”, - добавил Алексей Клинков.
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