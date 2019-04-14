«Пить можно»: вода в селе Волгоградской области стала превосходной





Питьевая вода, поступающая из артезианской скважины и используемая для обеспечения питьевой водой жителей поселка Нижняя Добринка, полностью соответствует требованиям безопасности. Соответствующее заключение сделано аккредитованной лабораторией Водоканала города Камышина, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышинского района.

«Повторные пробы воды, взятые в Нижней Добринке специалистами аккредитованной лаборатории водоканала города Камышина, не выявили отклонений. Соответствующие документы мы скоро получим, но уже сегодня спешим успокоить жителей —вода абсолютно безопасна», — подчеркнула глава Нижнедобринского сельского поселения Наталья Китаева.

Напомним, предупреждение о незначительных отклонениях по микробиологическим показателям, с рекомендацией употреблять кипяченую воду появилось на этой неделе. При этом жалоб на качество воды от жителей не поступало, обращений в медучреждения с симптомами отравления или энтероинфекций, связанных с употреблением воды не было, уточнили в администрации.

Заместитель главы администрации Камышинского района Алексей Самсонов отметил, что случай выявления отклонений в качестве питьевой воды для Нижней Добринки стал первым за многие годы. Пробы воды здесь берутся регулярно, в соответствии с производственной программой каждые три месяца, и анализы всегда подтверждали ее высокое качество. Наиболее вероятно, что кратковременное отклонение стало результатом обильного таяния снега — осадки в этом году в Камышинском районе значительно превысили средние показатели. «Мы проконсультировались с представителями Роспотребнадзора — обнаруженные по результатам первого анализа концентрации были незначительными, и вода опасности для здоровья населения не представляла. Объявление для жителей было сделано в рамках действующих регламентов», — сказал Алексей Самсонов. «После того, как были получены первые результаты анализов и мы увидели небольшие отклонения от нормы, в соответствии с буквой закона провели превентивные мероприятия —уведомили жителей о мерах предосторожности, хотя оснований для паники не было и нет, — продолжает Наталья Георгиевна. — У нас всегда была исключительно качественная вода — своя артезианская скважина, у людей во дворах септики, не затрагивающие водоносные горизонты. С каким-то отклонением мы столкнулись впервые. И хотя оно было несущественным и по опыту безопасным, безотлагательно были взяты пробы для проведения повторного анализа. Результаты, которые уже озвучены мне по телефону, оказались превосходными — вода чистая, никаких отклонений нет. Соответствующие документы нам передадут уже в понедельник».

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что по результатам проб, взятых МУП «Благоустройство и ЖКХ» в селе Нижняя Добринка, выяснилось, что вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям по общему количеству колиформных и термотолерантных бактерий.



