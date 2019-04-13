В Волгоградской области поймали серийных воров-домушников





Двоих жителей Камышина задержали правоохранители по подозрению в совершении квартирной кражи. Как сегодня сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, сотрудники ведомства капитан Вячеслав Ломакин и старший лейтенант Максим Матулявичус получили сигнал о преступлении и ориентировку на предполагаемого преступника. Вскоре они задержали молодого человека и передали его полицейским. Задержанный рассказал, что на “дело”он пошел со своим знакомым. Они проникли в квартиру под утро, выставив пластиковое окно. Их добычей стали 10 тысяч рублей, два мобильных телефона, три банковские карты и различная одежда. Следователи также подозревают их в совершении еще полутора десятка краж в Камышинском районе. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.