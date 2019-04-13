На общегородской субботник в Волгограде вышли 5 тысяч человек

Общество 13.04.2019 14:50
576 0
13.04.2019 14:50
Сегодня во всех районах Волгограда проходят массовые субботники - на уборке общегородских пространств заняты свыше пяти тысяч волгоградцев. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, коммунальные службы совместно с горожанами собирают опавшую листву и сухостой, окапывают деревья, приводят в порядок малые архитектурные формы.
Так, в Ворошиловском районе на субботник вышли свыше 1800 человек. Они привели в порядок парковые зоны, скверы, зеленые зоны вдоль магистралей. На улице Калинина, прилегающей к Нулевой Продольной магистрали, администрация района совместно с жителями высадили 110 саженцев деревьев и кустарников. Очистка территории велась и в парковой зоне на площади Чекистов. Всего за время субботника на территории района горожане собрали 96 кубометров прошлогодней листвы и мусора. В Дзержинском районе продолжилась уборка микрорайона Ангарского. В Тракторозаводском районе горожане работали на пешеходной зоне улицы Дзержинского и на других общественных пространствах. Коммунальные службы снабжали участников субботника необходимым инвентарем и мешками для мусора.
Напомним, месячник по благоустройству стартовал на территории города 1 апреля. Основные работы по благоустройству в зеленых зонах выполняют муниципальные специализированные учреждения, во дворах порядок наводят управляющие организации. К месячнику также подключились ТОСы, коллективы промышленных предприятий, коммерческих организаций, высших и средних учебных заведений, которые убираются на подведомственных территориях.
За первые две недели месячника по благоустройству во всех районах Волгограда высажено свыше 800 деревьев и кустарников, ликвидировано 11 стихийных свалок, приведены в порядок территории около памятных мест. Следующий общегородской день чистоты, в котором могут принять участие все желающие, состоится 20 апреля.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
75994 0
20.03.2019 20:02
43660 8
30.03.2019 18:46
39654 0
В Волгоградской области закрыли виртуальный «рынок» со сделками в биткоинах13.04.2019 15:42
В Волгограде уничтожили найденную у детской площадки опасную мину времен ВОВ13.04.2019 15:33
«Не взяли на вооружение»: пожарным в Волгоградской области нечем тушить13.04.2019 11:43
В селе Волгоградской области запретили пить воду из-за опасных бактерий13.04.2019 06:00
В волгоградском кооперативе беглого экс-депутата Госдумы ввели процедуру банкротства12.04.2019 16:36
Турист из Башкортостана рассказал Андрею Бочарову о дорогах в Волгоградской области12.04.2019 16:07
«Волгоградское гетто»: жильцы аварийного дома в окружении развалин мечтают о переселении12.04.2019 13:15
Сотни нарушений вскрыла в Волгоградской области прокуратура в ходе "лекарственной" проверки12.04.2019 12:55
В Волгограде День космонавтики отметили мероприятием в духе советских времен12.04.2019 12:22
В Волгограде ищут подрядчиков для сноса многоквартирных домов-самостроев12.04.2019 11:09
Волгоградцев предупредили, где сегодня будет гореть12.04.2019 10:11
Замминистра МВД представил нового начальника ГСУ МВД по Волгоградской области11.04.2019 21:29
Конец теплу: в Волгограде завершают отопительный сезон11.04.2019 18:15
В Волгограде деньги с кооператива беглого экс-депутата Госдумы взыскивает его сын-пайщик11.04.2019 17:53
В Волгограде владелец автостоянки ответит за горящую свалку11.04.2019 17:16
Реклама