На общегородской субботник в Волгограде вышли 5 тысяч человек





Сегодня во всех районах Волгограда проходят массовые субботники - на уборке общегородских пространств заняты свыше пяти тысяч волгоградцев. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, коммунальные службы совместно с горожанами собирают опавшую листву и сухостой, окапывают деревья, приводят в порядок малые архитектурные формы.

Так, в Ворошиловском районе на субботник вышли свыше 1800 человек. Они привели в порядок парковые зоны, скверы, зеленые зоны вдоль магистралей. На улице Калинина, прилегающей к Нулевой Продольной магистрали, администрация района совместно с жителями высадили 110 саженцев деревьев и кустарников. Очистка территории велась и в парковой зоне на площади Чекистов. Всего за время субботника на территории района горожане собрали 96 кубометров прошлогодней листвы и мусора. В Дзержинском районе продолжилась уборка микрорайона Ангарского. В Тракторозаводском районе горожане работали на пешеходной зоне улицы Дзержинского и на других общественных пространствах. Коммунальные службы снабжали участников субботника необходимым инвентарем и мешками для мусора.

Напомним, месячник по благоустройству стартовал на территории города 1 апреля. Основные работы по благоустройству в зеленых зонах выполняют муниципальные специализированные учреждения, во дворах порядок наводят управляющие организации. К месячнику также подключились ТОСы, коллективы промышленных предприятий, коммерческих организаций, высших и средних учебных заведений, которые убираются на подведомственных территориях.

За первые две недели месячника по благоустройству во всех районах Волгограда высажено свыше 800 деревьев и кустарников, ликвидировано 11 стихийных свалок, приведены в порядок территории около памятных мест. Следующий общегородской день чистоты, в котором могут принять участие все желающие, состоится 20 апреля.



