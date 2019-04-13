Происшествия

В Волгограде под утро полыхнули три иномарки

Происшествия 13.04.2019 10:41
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13.04.2019 10:41


В Дзержинском районе Волгограда под утро загорелись три машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, на улице Качинцев горел автомобиль Renault Logan 2006 года выпуск апо всей площади, у автомобилей Ford Focus и  Chevrolet Lacetti   оплавилось лакокрасочное покрытие на площади 0,5 кв.м. и 1 кв.м. соответственно. Пожарные расчёты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение.  Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неисправность узлов и механизмов автомобиля.

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