В Волгограде под утро полыхнули три иномарки

Происшествия 13.04.2019 10:41
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13.04.2019 10:41
В Дзержинском районе Волгограда под утро загорелись три машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, на улице Качинцев горел автомобиль Renault Logan 2006 года выпуск апо всей площади, у автомобилей Ford Focus и Chevrolet Lacetti оплавилось лакокрасочное покрытие на площади 0,5 кв.м. и 1 кв.м. соответственно. Пожарные расчёты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неисправность узлов и механизмов автомобиля.
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