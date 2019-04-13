Общество

«Не взяли на вооружение»: пожарным в Волгоградской области нечем тушить

Общество 13.04.2019 11:43
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13.04.2019 11:43


Противопожарная служба Волгоградской области испытывает проблемы с нехваткой вооружения, а также изношенностью имеющегося оборудования. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет проверки КСП комитета по обеспечению жизнедеятельности населения Волгоградской области,  несмотря на то, что служба в полной мере обеспечена пожарными автоцистернами, однако из имеющихся 156 единиц 106, или 68%, имеют износ 100%. В прошлом году  было приобретено всего 8 пожарных автоцистерн. Оснащённость учреждений легковыми автомобилями (оперативно-служебными) на начало года составляет 67,2%, аварийно-спасательными а – 33,3%. Стационарными радиостанциями обеспечены все учреждения. Обеспеченность другими средствами связи колеблется в пределах 51,7-78,4%.
Оснащённость пожарно-техническим вооружением и оборудованием находится в пределах 12,5-97% от нормы, при этом по 11 наименованиям вооружения из 13 оснащённость колеблется в районе 50% и ниже. Так, пожарным катастрофически не хватает рукавов всасывающих и напорных, стволов различных видов, генераторов пены. Например, стволов воздушно-пенных – всего около 12% от необходимого количества. 
Единственное, в чем не испытывают пожарные проблемы, так это индивидуальное снаряжение – оснащенность более 100% по всем позициям, за исключением кожаной обуви (51%). В 2018 году было приобретено 250 комплектов боевой одежды пожарного. Всего же около половины индивидуального снаряжения пожарного (кроме боевой одежды) требует замены. Между тем, опасный на пожары сезон в Волгоградской области уже начался. Напомним, в регионе из-за природных бедствий горели населенные пункты, погибали люди.
Справка.  Противопожарная служба Волгоградской области состоит из 5 государственных казённых учреждений, общей штатной численностью 888 единиц. В регионе 31 пожарная части и 42 опорных поста. 

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