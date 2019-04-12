Расследования

В Волгоградской области нашли виновных в двойных платежках за вывоз мусора

Расследования 12.04.2019 15:43
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12.04.2019 15:43


Нарушения при начислении платы за обращение с ТКО на территории Волгоградской области выявлены прокуратурой региона. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, установлены  случаи фальсификации на территории Волгограда протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, согласно которым граждане вместо исключения с 1 января 2019 года из тарифа за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома платы за вывоз мусора якобы проголосовали за отсутствие изменений в размере оплаты. Материалы прокурорских проверок направлены в органы полиции для решения вопроса об уголовном преследовании.
Прокуратурой Кировского района Волгограда установлено, что одним из товариществ собственников жилья в нарушение федерального законодательства с 1 января 2019 года не снижен размер платы за ремонт и содержание многоквартирных домов.
На территории Калачевского района муниципальным унитарным предприятием, являющимся управляющей организацией, заключен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с данным договором потребителям в феврале текущего года начислена плата за коммунальную услугу – вывоз ТКО. Одновременно с этим, вопреки требованиям жилищного законодательства региональным оператором жильцам домов, находящихся в управлении  МУПа, также за этот же период направлены платежные документы для внесения платы за аналогичную коммунальную услугу.
По данным фактам прокурорами районов внесены представления, по результатам рассмотрения которых приняты меру по устранению выявленных нарушений. Кроме того, материалы проверок направлены в контролирующий орган для привлечения виновных лиц к административной ответственности за обман потребителей (ст.14.7 КоАП РФ).
Прокуратурой Киквидзенского района региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами внесено представление, а также инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности по ст.14.7 КоАП РФ по факту начисления жильцам индивидуальных жилых домов в ст.Преображенская платы за не оказанную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Прокурорами Николаевского, Новоаннинского районов, Волжского, Фроловской межрайонной прокуратурой выявлены случаи не заключения управляющими организациями договоров с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. По всем фактам выявленных нарушений принят комплекс мер прокурорского реагирования.

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