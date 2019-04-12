





Троих волгоградцев, подозреваемых в совершении телефонных мошенничеств, задержали правоохранители. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным полиции, злоумышленники орудовали на территории Вологодской, Костромской и Липецкой областей. Они звонили жертвам и представлялись родственниками или знакомыми. Под разными предлогами просили перечислить деньги на их счет. Потерпевшие переводили им от 20 до 30 тысяч рублей, после этого дозвонится до “родственников” было невозможно - мошенники отключали телефоны.

Задержание произошло накануне в Дзержинском районе при поддержке бойцов Росгвардии после того, как злоумышленники обналичили деньги. При обыске у них изъяли банковские карты, сотовые телефоны, сим-карты. Сейчас известно как минимум о полусотне преступных эпизодов. Возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”. Подозреваемые взяты под стражу.