Расследования

В Волгограде задержали телефонных мошенников "межрегионального" масштаба (ВИДЕО)

Расследования 12.04.2019 11:19
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12.04.2019 11:19



Троих волгоградцев, подозреваемых в совершении телефонных мошенничеств, задержали правоохранители. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным полиции, злоумышленники орудовали на территории Вологодской, Костромской и Липецкой областей.  Они звонили жертвам и представлялись  родственниками или знакомыми. Под разными предлогами просили  перечислить деньги на их счет.  Потерпевшие переводили  им от 20 до 30 тысяч рублей, после этого дозвонится до “родственников” было невозможно - мошенники отключали телефоны.
Задержание произошло накануне в Дзержинском районе  при поддержке бойцов Росгвардии после того, как  злоумышленники обналичили деньги. При обыске  у них изъяли банковские карты, сотовые телефоны, сим-карты. Сейчас известно как минимум о полусотне  преступных эпизодов.  Возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”. Подозреваемые взяты под стражу.

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