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В Волгограде ищут подрядчиков для сноса многоквартирных домов-самостроев

Общество 12.04.2019 11:09
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12.04.2019 11:09


В Волгограде ищут  организации, готовые принять участие в сносе многоквартирных домов-самостроев. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Речь идет о домах, расположенных  по адресам: улица Хуторская №62б, улица Севастопольская №28, улица Тарханская, №13, улица Рахинская №77 и улица Писемского № 37а. Все понесенные расходы  будут возмещены  за счет владельцев жилья, которое судом было признано незаконным. 
Между тем, для жителей домов-самостроев потеря жилья - это настоящая трагедия. Многим просто некуда идти. Напомним, несколько лет назад в Волгограде власти инициировали судебные иски в отношении владельцев жилья, которое, как выяснилось, было построено незаконно. Тем не менее крайними оказались не застройщики, а покупатели и квартир. 

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