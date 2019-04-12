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Общество 12.04.2019 11:09
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12.04.2019 11:09
В Волгограде ищут организации, готовые принять участие в сносе многоквартирных домов-самостроев. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Речь идет о домах, расположенных по адресам: улица Хуторская №62б, улица Севастопольская №28, улица Тарханская, №13, улица Рахинская №77 и улица Писемского № 37а. Все понесенные расходы будут возмещены за счет владельцев жилья, которое судом было признано незаконным.
Между тем, для жителей домов-самостроев потеря жилья - это настоящая трагедия. Многим просто некуда идти. Напомним, несколько лет назад в Волгограде власти инициировали судебные иски в отношении владельцев жилья, которое, как выяснилось, было построено незаконно. Тем не менее крайними оказались не застройщики, а покупатели и квартир.
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